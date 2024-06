Ještě hůř: Mercedes nadělil nové třídě E prťavý motor 1,5, takové auto prodává za víc jak 3,1 milionu Kč před 11 hodinami | Petr Miler

Motivaci automobilky chápeme, asi bychom se ale v její pozici nenížili k až takové dehonestaci klíčového modelu. Motor o objemu 1,5 litru je možná fajn pro Škodu Fabia - už pro Octavii to bude kompromis a pro Superb z nouze ctnost. Pro třídu E je to ostuda.

Minulý týden jsme psali o tom, že BMW potichu dalo nové řadě 5 motor o objemu jen 1,6 litru. Nebylo snadné si toho všimnout, neboť i když by si takový vůz měl správně říkat 516i, automobilka pro něj zachovala označení 520i, které náleží dvoulitrové verzi. Ani ta není bůhvíčím, ale s dvoulitrovým čtyřválcem nabízí BMW lidem základní pětku už dlouho a nedá se říci, že by takové auto bylo vyloženě ostudné. Verze 520d je po právu docela oblíbeným firemním autem, které nenadchne, ale ani neurazí. Ovšem jedna-šestka pod kapotou auta vyšší střední třídy, které s pár lidmi na palubě bude snadno vážit přes 2 tuny? To je dost nehezká představa.

V nabídce českého zastoupení byste po takové variantě pátrali marně, je totiž určena jen pro turecký trh a jeho brutální daně na nová auta. Tamní zdanění je složitější, do značné míry se ale odráží od objemu motoru, a tak BMW došlo k závěru, že bude lepší před tureckými daňovými absurditami kapitulovat a pokusit se lidem zalíbit pětkou s podměrečným motorem a cenou od beztak šílených 4 491 528 tureckých lir, to je dnes asi 3,16 milionu Kč. Mercedes se nicméně rozhodl zajít ještě o kousek dál.

Situaci v Turecku v reakci zmíněné prozkoumali kolegové z Motor1 a objevili ještě větší perlu. Mercedes-Benz totiž v zemi prodává novou třídu E ve verzi E180, která disponuje dokonce jen 1,5litrovým motorem. To už je opravdu výsměch, bavíme se o voze se základní hmotností 1 805 kg v minimálně výbavě. Přesto auto dostalo takové „chrastítko”.

Mercedes zjevně neměl po ruce ani onu jedna-šestku, a tak sáhl ještě hlouběji a vytáhl o další deci menší motor. Motivace je znovu stejná - zvláštní turecká spotřební daň zvaná ÖTV u aut s objemem motoru do 1,6 litru začíná na 45 procentech jejich hodnoty, zatímco u vozů s většími motory činí 80 procent. To je samozřejmě velký rozdíl, přesto je třeba říci, že jde v obou případech o tak vysoké zdanění, že si nejsme jisti, zda menší sazba vůbec znamená vyšší zájem. K takto zdaněnému zboží se totiž ještě přičítá DPH, a tak i nedochůdče v podobě nového Mercedesu E180 začíná s cenou na 4 468 700 tureckých lirách, to jest 3,13 milionu Kč. Bláznivá suma.

Dodejme, že auto ani s tak malým motorem papírově špatně nejede, když má stále k dispozici 170 koní (193 dočasně díky mild-hybridnímu pohonu). Na stovku tak má aspoň jednou zrychlit za 8,9 sekundy a rozjet se až na 225 km/h. Nezní to nepoužitelně, ale papír tady klame. Nakonec si zkuste třeba základní Porsche Cayenne, se kterým jsme si nedávno užili své. To má dokonce přeplňovaný šestiválec a výkon dokonce až 353 koní, váží ne zase o tolik větších 2 120 kg a na stovce má být hluboko pod 6 sekund. Přesto máte z auta pocit, že řídíte tříválcovou Fabii, motor a zbytek auta jsou z jiných galaxií a takový pohon se pro velké SUV zdá těžce neadekvátní. Jedna-pětka v Mercedesu E musí být ještě jiná úroveň tragického projevu, bez výletu do Turecka ale o konkrétním chování takového auta můžeme jen spekulovat.

Najít jiný tak bídácký Mercedes E, jakým je v Turecku verze E180, není možné, zbylé čtyřválcové verze bez extra paketů k němu ale nutně nebudou mít daleko. Tohle je dvoulitrová verze pro Jižní Ameriku. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Mercedes-Benz, Motor1

