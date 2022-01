Ještě pořádný motor 4,2 V8 turbo s výkonem 558 koní se dá pořád koupit nový i bez auta, ne však levně před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Cadillac

Máte-li dost polovičatých moderních motorů, které svým objemem nevyrovnají ani láhev s mlékem, tohle je možná náplast. Automobilce zjevně zbyly na skladě neprodané motory Blackwing, a tak je nyní prodává samostatně, třebaže auto, pro nějž byly určeny, už dávno skončilo.

V roce 2015 představil Cadillac zcela nový sedan CT6, který byl duchovním nástupcem legendárního modelu Fleetwood. Navzdory 5,2metrové délce a hmotnosti startující na 1 700 kilech jej automobilka zpočátku nabízela pouze s dvoulitrovým čtyřválcem, třílitrovým šestiválcem a 3,6litrovým šestiválcem. Na příchod typického amerického motoru, tedy vé-osmičky, došlo až v roce 2018, kdy se objevila varianta CT6-V. Nicméně necelé dva roky po jejím příchodu Cadillac výrobu tohoto modelu ve všech specifikacích ukončil, a to v důsledku nepříliš ohromujících prodejů.

Daného odchodu lze litovat hlavně kvůli zmíněné osmiválcové jednotce. Ta do produkce dorazila s kódovým označením Blackwing, přičemž ruční výrobu dostala na starosti továrna Bowling Green v Kentucky, kde jinak Chevrolet montuje Corvette. Motor o 4,2litrovým objemu přitom dopovala dvě turbodmychadla, načež výkon narostl na 558 koní, zatímco v případě točivého momentu mohli zákazníci počítat dokonce s 868 Nm dostupnými mezi 3 200 a 4 000 ot./min. Obrovitý a nelehký sedan tak zvládal stovku za 3,8 sekundy a čtvrtmíli za 12,2 sekundy.

Jak jsme ale zmínili, Cadillac výrobu modelu CT6 ukončil, přičemž továrnu Hamtramck uzpůsobil výrobě elektromobilů. Místo sedanu z ní tak aktuálně vyjíždí elektrický Hummer. Neznamená to nicméně, že by se zejména po osmiválcovém motoru zcela zavřela voda. Automobilka totiž pohonných jednotek zjevně vyrobila více, než se jich prodalo. Osmiválec si tedy můžete pořídit i nadále, jakkoliv nejde o zrovna jednoduchou činnost, kdy na internetu kliknete myší na odkaz „Přidat do košíku“.

Pohonné jednotky totiž byly koncipované jako servisní, což jinými slovy znamená, že jsou určené pro majitele existujících CT6-V jako náhrada za jejich motor, pokud ten vypoví službu. Abyste tedy jednu z nich získali, musíte kontaktovat jednoho z dealerů Cadillacu. Toho je pak třeba přesvědčit, aby vám agregát objednal, přičemž s ohledem na hmotnost 235 kilogramů byste pro něj rozhodně neměli vyrážet se Smartem ForTwo. A rovněž nikoliv s prázdnou kapsou, neboť cena činí 21 666,67 dolarů (cca 476 tisíc Kč).

Kromě této částky nicméně u dealera musíte uhradit ještě manipulační poplatek ve výši 3 500 USD (77 tisíc korun), načež vás osmiválec nakonec přijde na stejnou částku jako Škoda Scala 1,5 TSI ve výbavě Style. Na druhou stranu, v jejím případě se dá očekávat pouze postupná degradace hodnoty, zatímco Blackwing by i kvůli skutečnosti, že Cadillac již žádný další nový nevyrobí, mohl naopak na ceně růst. Zvláště pak ve chvíli, kdy jej nenamontujete do vozu, ale ponecháte jej v krabici.

Již nevyráběný Cadillac CT6-V byl osazen 4,2litrovým osmiválcem twin-turbo. Ten si naopak nadále můžete koupit, nebude to však ani levné, ani snadné. Foto: Cadillac

Zdroj: The Drive

Petr Prokopec

