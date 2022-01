Kdysi největší automobilka světa prodala ve čtvrtém kvartálu tak málo elektromobilů, že se jí vysmál i Elon Musk před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Chevrolet

Situace je o to bizarnější, že na elektrická auta sází vše a během pár let nechce nabízet nic jiného. Z prodeje více jak 10 milionů aut ročně ještě před 5 léty tak za pár roků opravdu nemusí zbýt mnoho.

Prakticky dennodenně informují výrobci aut o svých elektrických plánech. Řada z nich přitom již oznámila, že v řádu několika málo let hodlá s celým svým portfoliem stoprocentně přejít právě na elektrický pohon. Soudě dle některých současných prodejních čísel je ale třeba se ptát, zda se tyto značky hodlají vrhnout také na jiné podnikání, neboť sázka na čistě elektrickou kartu se zdá být neudržitelná.

Jednou z výše zmiňovaných automobilek je přitom americký koncern General Motors, který ještě v roce 2016 prodal 10,1 milionu aut a od roku 1931 do roku 2007 byl jednoznačně největší automobilkou světa. Její prodeje ale v posledních pěti letech rychle klesají - předloni šlo už jen o 6,83 milionu aut a loni byly nepochybně ještě nižší. Vsadit vše na elektromobily se tak zdá být jen snahou dostat prodeje ještě níž, však předloni prodal GM jen 202 488 elektrických aut.

Jakkoli se ovšem jedná o zlomek celkových registrací, byly to ještě dobré časy. Sčítání za loňský rok ještě není u konce, dle předběžných odhadů měl ale GM celosvětově prodat zhruba 114 tisíc elektrických aut. Chlubit se tedy rozhodně není čím, přičemž hlavní role viníka daného kolapsu připadá na Chevrolet Bolt. Koncern GM musel zastavit jeho výrobu kvůli vadným bateriím, přičemž nedávno oznámil, že montážní linky se rozjedou nejdříve na konci února. A to už je několikátý, ne nutně poslední odklad.

V důsledku toho Chevrolet v posledním čtvrtletí loňského roku dodal zákazníkům v USA pouze 25 aut tohoto modelu, k nimž se přidal ještě jeden exemplář elektrického Hummeru. A to je vše. Znamená to tedy, že za poslední tři měsíce roku 2021 má celý GM ve Státech na kontě pouze 26 elektrických prodejů. A i když jde o mimořádnou situaci, i tato čísla jasně ukazují, že prodávat elektrická auta ve velkém není vůbec tak jednoduché, jak si mnozí malují. Ostatně se stačí podívat na jejich odbyt v České republice.

Lze samozřejmě uvést, že letos koncern hodlá na trh uvést celou řadu elektrických novinek. Ovšem jednou věcí je taková auta představit, druhou vyrobit a třetí prodávat je po kvantech. Pokud tedy GM hodlá vše vsadit na jedinou kartu, snadno se může stát, že v řádu několika málo let bude vzpomínat i na ony šestimilionové roční prodeje.

Můžeme pak už jen dodat, že do koncernu General Motors si kvůli tomuto fiasku na Twitteru šťouchnul i Elon Musk, který v reakci na zmíněné uvedl jen, že GM má „prostor ke zlepšení ...“. To skutečně má a pořádný, zvláště v kontextu s tím, jak americký prezident chválil šéfku GM za to, že ostatním ukazuje cestu. Možná cestu do pekel...

Výroba Chevroletu Bolt stojí již od léta a dříve než na konci února nebude obnovena. I to se podepsalo na tom, že GM loni ve čtvrtém kvartálu prodal v USA jen 26 elektrických aut. Foto: Chevrolet

Room to improve … — Elon Musk (@elonmusk) January 5, 2022

Zdroj: Carscoops

