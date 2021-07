Kdysi převratný vynález v osobních autech končí, už ho škrtá i jedna z největších automobilek před 4 hodinami | Mirek Mazal

Toto rozhodnutí nejlépe ukazuje, k jakému osudu rychlý technologický vývoj odsuzuje některé vynálezy. V roce 1983 byla převratnou novinkou hudba přehrávaná z CD, brzy na ně nekoupíte přehrávač do žádného osobního auta GM.

Jen pár nadšenců u nás bude znát hudební přehrávač Auto Mignon značky Philips, který uměl pracovat s gramofonovými deskami. V roce 1960 to na Západě byla žhavá novinka, která se ale příliš neujala. Po 61 letech už lidé vesměs žádné hudební nosiče nepoužívají a pohled na ně vyvolává u mladých spíše údiv, přesto si ale v principu podobné nosiče v autech užily ještě hodně chvil slávy.

Auto Mignon to skutečně nedokázal, neboť sliboval čistý poslech, ale místo toho čtecí jehla přeskakovala při každém zhoupnutí vozu a vytvářela nevratné vrypy do ceněných desek pečlivě uchovávaných v papírových obalech. V roce 1963 ale opět nizozemský Philips představil audiokazetu a řidičům otevřel možnost poslouchat oblíbené písničky v autě právě touto cestou.

Magnetofonové pásky též měly své limity, zejména se s chutí trhaly nebo zasekávaly, přesto trvalo až do roku 2010, než z výrobních linek sjel poslední nový vůz vybavený kazeťákem. V mezičase se ovšem objevila mnohem lepší, zdánlivě velmi perspektivní technologie digitálního záznamu a přehrávání hudby.

Po více než desetiletém vývoji společností Philips a Sony byla na začátku roku 1983 na evropský trh uvedena technologie kompaktních disků neboli CD. Optické disky přinesly kvalitnější poslech většího množství uložených stop. Digitální data uložena ve stopě na jedné dlouhé spirále dovolovala opakovaně pouštět audionahrávku o délce až 80 minut, čtení za všech jízdních režimů vozu zajišťoval polovodičový laser o vlnové délce 780 nm. Úplnou novinkou byla šance přepínat písně dle libosti jedním stisknutím tlačítka, kolikrát kdo chtěl. V 80. letech? Zhmotnělé sci-fi.

Světoborné médium se začalo hojně využívat v informačních technologiích i u nahrávacích společností. První studiové album na dvanácticentimetrový disk nahrála švédská ABBA, na začátku 80. let stále ještě aktivní popová skupina. Chvíli trvalo, než cédéčka ovládla trh a poradila si s principielně podobnými konkurenty, v půlce 90. let ale jasně vládla světu hudby. V mezičase se začaly masověji objevovat přehrávače CD umístěné jak přímo ve středové konzoli, tak i v kufru jako automatický měnič.

Automobilky úzkou mechaniku dlouho nabízely jako příplatkové příslušenství standardem nebyla třeba ani v BMW řady 3 E46 vyráběném v některých verzích až do roku 2006, následně se z kdysi komfortního doplňku stala sériová výbava skoro všech aut. Do roku 2007 bylo celosvětově prodáno 200 miliard kusů CD, zájem o ně ale od té doby pod tíhou evoluce klesl na minimum. Americká asociace hudebního průmyslu RIAA říká, že zájem od CD klesl od roku 200 do dnešních dnů o 97 procent.

Zlomová změna nastala s příchodem digitálního formátu MP3, který může být uložen v jakékoli přenosné paměti a s rozmachem mobilního internetu i úplně jinde, než samotný přehrávač. Původní odhady předpovídaly konec lesklých disků do roku 2015, kdy mělo zvítězit pohodlí s velkými soubory MP3 na přenosných uložištích, což dokonale neplatí, cédéčka ale dnes jsou druhem na vymření. Vzhledem k jejich životnosti ale lidé stále mají své sbírky oblíbené hudby na CD, které si s oblibou berou na cesty, a tak do řady aut bylo možné koupit jejich přehrávač až donedávna. Teď už to ale neplatí.

V posledních letech s nimi skoncovaly velké značky jako Toyota, Ford nebo Honda a ač v některých jiných stále přežívají, po léta největší automobilka světa, americký koncern GM, už je též odepsala. Podle obvykle dobře informovaného GM Authority zmizí s koncem letošního modelového roku ze všech osobních vozů spravovaných značek, tedy i z osobních verzí dodávek Chevroletu a GMC, do nichž je lze stále pořídit. Ani tak to ale neznamená úplný konec, do užitkových vozů je půjde koupit dál.

Tak či onak přehrávače CD z aut mizí a zmizí stejně jako kazeťáky. Největší naděje jsou nyní vkládány do streamování hudby přes internet, které se v poslední době rozmáhá i v autech. Stále dostupnější mobilní internet urychluje zánik potřeby jakýchkoli fyzických nosičů audia, která budou uživatele vždy limitovat z hlediska toho, co může poslouchat - streamovat lze cokoli prakticky odkudkoli. Kdysi blyštivá nezbytnost v podobě CD, které okouzlovaly svět svou moderností, je dnes v podstatě zbytečnost, třebaže někteří nedají dopustit na čistotu jejich zvuku. Je zatím předčasné vyhlížet úplně poslední nový vůz s takovým přehrávačem, více než pár let ale na takovou chvíli nejspíše čekat nebudeme.

