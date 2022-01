Kdysi úspěšný Japonec v Evropě skončil jako propadák a s ním i jeho továrna, jela na 8 procent před 3 hodinami | Petr Miler

Je to auto, kterému by v dnešní době kde kdo věštil úspěch, ale nestalo se. Nejprve skončily deriváty stojící na jeho základech, následně samotný Nissan Navara a nyní i továrna v Barceloně, která jej vyráběla.

Když se zmiňujeme o autech, která jsou dnes skoro zaručenými prodejními hity, jde o SUV či crossovery křížícími s tímto karosářským stylem skoro cokoli. K nim navíc nezřídka přidáváme zmínku o pick-upech, které jsou zejména v USA, Austrálii a některých dalších částech světa populární stejně, ne-li ještě více. Dávalo by tedy smysl očekávat, že se prosazovat začnou i v Evropě a chvíli se zdálo, že se to opravdu stane, dnes už bychom na to ale příliš nesázeli.

Důvodem budiž i osud Nissanu Navara, kdysi populárního pick-upu. Ještě v roce 2016 se jej na starém kontinentu prodávalo přes 30 tisíc kusů za rok, což bylo a je docela obdivuhodné číslo, pak se ale cosi pokazilo. V roce 2019 prodeje padly o třetinu na 21 904 vozů, loni pak skoro o polovinu na 11 695 aut, přičemž 40 procent aut se prodávalo ve Velké Británii, tedy mimo EU. V tu chvíli se Nissan rozhodl, že Evropě nedopřeje modernizaci, kterou nadělil zbytku světa.

Tím jeho osud zřejmě zpečetil, neboť prodeje to poslalo dále ke dnu. Automobilka tak už v létě avizovala, že s Navarou skončí a teď to opravdu udělala. Za evropským příběhem tohoto vozu se zavřela opona s koncem loňského a za jeho pokračováním už budete muset vyrazit na jiné světadíly. Ve zmíněné Austrálii, v Africe či na jihu Asie bude vůz dále k dispozici v modernizovaném provedení, v Evropě už vůbec.

S koncem tohoto modelu pak Nissan zavřel i svůj závod ve španělské Barceloně, kde se auto pro Evropu vyrábělo. V poslední době už mu tam byla společníkem jen elektrická dodávka e-NV200, ani ta ale dále není k dispozici. Barcelonská fabrika, která byla s to posílat do světa až 500 aut denně, tak v posledních měsících jela s výrobou 40 vozů za den jen na 8 % své kapacity, což pochopitelně nebylo udržitelné.

Nissan tím napsal tečku hned za několika příběhy naráz, zlobit se ale nemusí jen sám na sebe. Továrně v Barceloně sepsali parte i jiní, neboť na základech Navary vznikly také deriváty dalších značek, které se nedokázaly prosadit. Jmenovitě šlo o Mercedes třídy X a Renault Alaskan, za nimiž se v Evropě zavřela voda už dříve. Pro udržení výroby už tak zkrátka nebylo z čeho brát. Navara tedy opouští Evropu s hanbou jako kdysi relativně úspěšný vůz, který se rychle změnil v propadák i se všemi svými deriváty. Inu, možná Evropané na pick-upy přece jen zvědaví nejsou.

Takto vypadá Nissan Navara po své poslední modernizaci pro Evropu.



Aktuálnější verzi pro rok 2021 starý kontinent nedostal a nedostane, vůz tu ve výše vyobrazené podobě zcela skončí.



I to pak podepsalo ortel továrně v Barceloně, jejíž éru kdysi otevřela vyrábět off-roadového Patrolu. Nyní ji vedle Navary smutně zakončila i dodávka e-NV200.

