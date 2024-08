Kia po pár letech pouhým faceliftem změnila model K8 k nepoznání, má bizarní světla táhnoucí se až do poloviny karoserie před 3 hodinami | Petr Prokopec

Už dosavadní pojetí auta bylo docela odvážné, značka se přesto rozhodla jej pouhé tři roky po premiéře změnit v pojetí úplně jiné. A nemáme pocit, že by to bylo k lepšímu.

Přiznám se, že mi stávající design nových aut Kie moc nesedí. Korejská automobilka se totiž v rámci své strategie Opposites United rozhodla, že zkusí klientelu oslovit s pomocí protikladů a ostrých kontrastů. Nudu jejímu portfoliu nelze vytknout, ani přílišná odvaha ale nemusí být zrovna k užitku. Pokud totiž opravdu hodně tlačíte na agresivní notu, jste více náchylní k různým módním trendům. Ty přitom nebývají stálé, nýbrž pořádně vrtošivé. A co se tedy líbí jeden den, to ten následující může být „out“.

Ve výše zmíněném duchu je aktuálně vyvedena i Kia K8, tedy jeden z vrcholných modelů značky. Ten přišel na svět teprve v roce 2021, kdy její čelní partie ozdobilo tehdy nové pojetí tradičního tygřího čumáku. Co ale bylo Korejcům dobré v roce 2021, není jim dobré letos, třeba prodeje auta zůstávaly vysoko. K8 tak poněkud předčasně zamířila do péče svých plastických chirurgů, kteří se v rámci faceliftu zkrátka opravdu nedrželi a nezůstali jen u obvyklého přepudrování nosu. Místo něj tu máme spíš dramatický přerod.

Nové provedení tedy to původní nepřipomíná ani v nejmenším, vlastně byste ani neřekli, že jde o stejnou generaci auta. Místo horizontálních světel tu máme vertikální, což si pochopitelně vyžádalo změnu veškeré navazující plechařiny. Jiná je tedy i kapota motoru, blatníky či nárazník. Přední světla jsou pak protáhlá hodně do hloubky karoserie a téměř si „podávají ruce” s těmi zadními. V případě zadních partií se toho totiž zase tolik nezměnilo, byť jiného nárazníku s falešnými koncovkami výfuků (či jak to nazvat) si jistě všimnete.

Modernizované provedení tak působí docela bizarně a kvůli odlišnému přístupu k přepracování přídě i zádě také poněkud nesourodě. Uvnitř je to ovšem jiná písnička, i když změny nejsou až tak razantní, jako je tomu u přídě. Drobných nuancí je ovšem značné množství, neboť Korejci přepracovali jak palubní desku s digitálním přístrojovým štítem a obrazovkou multimédií zasazených do jednoho panelu, tak i středovou konzoli a tunel. Nový je rovněž volant, přeživší tlačítka pak vypadají elegantněji. Celkově tak kabina působí hodnotněji.

Zajímavá je též nabídka pohonných jednotek, která je i částečným vysvětlením, proč auto kalibru K8 už není (dříve bylo, K8 je nepřímým nástupcem modelu Opirus) v evropské nabídce Kie. Automobilka totiž počítá s 2,5litrovým čtyřválcem a 3,5litrovým šestiválcem. Ten se navíc prodává ve dvou verzích, kdy první spaluje pouze benzin (300 koní), zatímco druhá je uzpůsobena i LPG (240 koní). Korejci pak sice počítají s příchodem 1,6litrového hybridu, ten ovšem nebude k dispozici dřív než v závěru roku.

K8 není k mání už ani v Americe, předchozí generace K7 zvaná ve Státech Cadenza totiž příliš nebodovala. Aktuálně by ale Korejci mohli své předchozí rozhodnutí přehodnotit, neboť většina automobilek z daného segmentu prchla. Ne všichni zákazníci ale touží po SUV, přičemž kombinace vé-šestky a délky 5 050 milimetrů by je mohla i přes onu nesourodost přídě a zádě okouzlit. Nejsme si ovšem jisti, že se tak stane.

