Klíčová elektrická novinka Volva je takový průšvih, že automobilka vykupuje prodaná auta zpět za plnou cenu před hodinou | Petr Prokopec

Pro Švédy to měl být zlomový model, zatím se ale zdá, že jim spíš láme vaz. Na některých trzích došlo k zastavení jeho nabízení a nespokojeným zákazníkům jsou raději vraceny kupní ceny v plné výši.

Volvo v roce 2008 oznámilo, že už nehodlá akceptovat realitu, ve které každoročně v důsledku silničních nehod přijde po celém světě o život 1,3 milionu lidí. Švédové proto přišli s cílem, podle nějž neměl od roku 2020 v souvislosti s provozem jejich aut na silnicích nikdo utrpět fatální zranění. Automobilka se v nemalé míře spoléhala na elektronické asistenty, ještě v daném roce 2008 tak u modelu XC60 představila systém City Safety. Ten měl v nízkých rychlostech incidentům zcela zabránit, zatímco při vyšším tempu redukoval jeho následky.

Jakkoli je ale Volvo proslulé svou bezpečností a za poslední dvě dekády přišlo s množstvím dalších nových řešení, co původně bralo jako závazek, následně začalo titulovat jen jako vizi, kterou se nepodaří naplnit. Švédové totiž přišli na to, co vám řekne i malý školák - že svět je velmi chaotické místo a prohlásit, že k tomu či onomu datu přijdete s tak radikální změnou na globální úrovni, je prostě nesmysl. Což ostatně neplatí jen o programu Vision 2020, ale také o inklinaci značky k elektrickému pohonu, který má v blízké budoucnosti v její nabídce zcela vytlačit ten spalovací.

Tuto misi ale už značka nechce zakončit neúspěchem, proto jí podřizuje vše. Letos tak kupříkladu odpískala výrobu dieselových modelů, a to přesto, že byly na mnoha trzích včetně toho českého těmi nejžádanějšími. Tomu ostatně i odpovídají dosavadní registrace, neboť za prvních pět letošních měsíců na „naftožrouty“ připadlo 1 045 z celkových 2 238 registrací. Za dalšími 685 prodeji pak stojí benzinová auta, zatímco plug-in hybridní pohon má na kontě 301 prodaných vozů. Vůbec nejmenší množství, tedy 206 kusů, připadá na elektromobily.

Nejúspěšnějším bateriovým vozem značky je EX30, což není až tak překvapivé - jde o pohledné malé SUV, které navíc startuje na 895 tisících korunách. To je na prémiovou značku poměrně sympatické, zvláště když za své peníze dostáváte rovněž 272 koní. Sice je třeba počítat s tím, že baterie o využitelné kapacitě 49 kWh vám nenabídnou akční rádius ani 324 km, což je udávaný dojezd, nicméně na vyzvedávání dětí ze školky a nákupy v supermarketech EX30 postačí. Nicméně ani tak ve finále registracemi neoslní, 152 aut za 5 měsíců je spíš tristní výsledek.

Je navíc otázkou, co se odehraje v nejbližší době. Autocar totiž zjistil, že britské zastoupení Volva aktuálně vyřadilo EX30 z nabídky. Prodej prý i nadále pokračuje tak, že lidé mohou sáhnout po skladových kusech u dealerů, něco takového však nepůsobí jako dobrý nápad. Důvodem, proč malé elektrické SUV chybí v nabídce nově vyrobených aut, je jeho kvalita, na kterou si narážely i první testy. Katastrofální má být zejména software, který již měl přimět řadu lidí k tomu, aby vůz vrátili a nechali si zpátky vyplatit celou kupní cenu.

Něco takového jen potvrzuje, že jde o opravdu zásadní problém. Nejde totiž jen o zamrzání multimediálního systému či zčernání jeho obrazovky, což jsou typické nešvary dnešních počítačů na kolech, kterým se dřív říkalo auta. Majitelé dále poukázali třeba na nefukčnost tlačítek na volantu. Vozy také často nereagovaly na připojení k dobíjecímu portu, stejně jako docházelo na náhodnou aktivaci jejich autonomního brzdění. Případně se jim na displeji ukazovaly mylné informace, nastavené profily se vracely do továrního režimu a selhávala jedna asistenční berlička za druhou.

Takový ohňostroj marnosti je povětšinou spojován s začínajícími výrobci, nikoli se zavedenými automobilkami. Pro Volvo se navíc jedná o druhý průšvih v řadě v průběhu několika málo dní, neboť automobilka dva roky po debutu vlajkového elektrického SUV EX90 ještě zákazníkům nedodala ani kus. Místo toho oznámila, že dodávky začnou až ve druhém letošním pololetí, přičemž auto nebude zcela funkční a baterie budou každý den bez toho, aniž byste s nimi cokoli udělali, ztrácet 3 procenta své kapacity.

Vyhledávaného a vcelku spolehlivého pohonu se tedy Švédové vzdali výměnou za cosi, v čem tápou. Dohledná doba je přitom pro budoucnost bateriového pohonu důležitá, neboť zákazníci se po nevyhnutelném konci či redukci dotací již nenechají opít rohlíkem. S čím ale mohou počítat u Volva? Se sliby, které nejenže nebudou nikdy naplněny, ale ještě v mezičase dojde na jejich popření? To vážně nejsou základy, na kterých lze stavět úspěšné podnikání. Stejně jako Vision 2020 by tak značka i svůj elektrický program měla zásadně překopat. Něco nám říká, že to bude muset udělat, i když sama nebude chtít.

Vzhledově lze EX30 sotva co vyčíst, při své ceně pak vlastně i může jakožto druhé auto bohatších rodin do města dávat smysl. Jenže jeho software je ale tak velký průšvih, že automobilka zastavila dodávky a musí lidem vracet peníze za už prodaná auta. Foto: Volvo

Petr Prokopec

