Kolabující Polestar dál padá. Šéf firmy původem ze Škody skončil, jeho nástupce dosud hlavně posílal automobilky ke dnu dnes | Petr Miler

Jsme dlouhodobě přesvědčeni, že Polestar je ve své současné podobě zbytečnou značkou, která na trh nepřináší nic, čím by ho už stokrát „nenakrmil” někdo jiný. Thomas Ingelnath selhal ve snaze posunout věci k lepšímu, jeho nástupce to pak snad ani nemá v popisu práce.

Tak nám zabili Ingelnatha, chce se parafrázovat jednu známou průpovídku. Čechům obzvláště důvěrně známý švédský designér, který roky působil ve vedení designu Škody a postaral se o auta jako první Superb, druhá Fabia, jediný Roomster nebo původní Yeti, se po pozdější štaci ve vedení Volkswagenu ujal v roce 2017 řízení automobilky Polestar. Ta vznikla oddělením jakési tuningové divize Volva, místo výkonných aut se ale pod vedením Thomase Ingelnatha začala profilovat jako samostatná značka orientovaná nejprve na elektrifikovaná a později čistě elektrická auta.

Možná se to před 7 roky někomu zdálo jako dobrý nápad, dnes už víme, že to dobrý nápad nebyl. Značka nejprve nabízela alespoň nějak zajímavé stroje jako Polestar 1, poté ale začala sekat jako Baťa cvičky vozy, které klidně mohly být elektrickými Volvy. Nebyly, staly se v Číně vyráběnými samostatnými modely, které chtěly na jistě levně vyrobený produkt této provenience lepit ceny odpovídající prémiovým autům slavných evropských výrobců. Nemohlo to fungovat, a tak to ani nefungovalo a nefunguje.

Polestar jako správná Polárka nejprve aspoň trochu zazářil, aby později jen začal padat k zemi. Letošní rok je pro značku obzvlášť tristní, když za první pololetí prodala po celém světě jen něco málo přes 20 tisíc aut, z nichž téměř dvě třetiny prodala v Evropě na trzích svíraných dotačními systémy, navíc šlo téměř bezvýhradně o Polestary 2. Ingelnath dal v poslední době opakovaně najevo, že věří tomu, že se situace zlepší, ale protože prodeje dál meziročně klesají o desítky procent, přestalo se věřit jemu.

Automobilka tak oznámila, že Thomas I. v pozici ředitele automobilky skončil a k 1. říjnu se kormidla firmy ujme Michael Lohscheller. Pokud vám toto jméno v hlavě rozezvučelo pár zvonečků, nedivíme se, pro změnu německý manažer stál mezi roky 2017 a 2021 v čele Opelu, poté se ujal vedení vietnamského VinFastu a následně převzal vedení Nikoly, kde působil v roli šéfa až do září 2023. Dosud byl na volné noze a nyní přechází do vedení Polestaru.

Může ale s firmou něco udělat? Nezdá se nám to být možné. Polestar je uměle vytvořená značka kolem z podstaty problematických produktů, které momentálně ztrácí půdu pod nohama. Volvo už od něj dalo ruce pryč, takže jej téměř plně ovládá čínské Geely, pro které se může snadno stát jen zbytečnou přítěží. Několik dalších značek Geely nabízí prakticky to samé v bledě modrém, čím má zákazníky přesvědčit Polestar? Vyššími cenami?

Michael Lohscheller navíc není zrovna vyhlášený tím, že by automobilové firmy dostával zpět na nohy, to je spíš posílal do kolen či rovnou na lopatky. Ingelnath zřetelně selhal ve snaze dát Polestaru rozumnou tvář, ale proč si někdo myslí, že jej spasí člověk, který upadající Opel poslal jen níž, stál u rozpačitého posunu VinFastu do nových vod a nikam neposunul ani do té doby neúspěšnou Nikolu? Vypadá to, že Lohscheller dosud hlavně posílal automobilky ke dnu. Aby se mu to s Polestarem nepovedlo znovu...

