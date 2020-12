Kolem elektromobilů je mnoho povyku pro nic, politici nechápou, co říkají, zlobí se šéf Toyoty před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Toyota

V případě nejvyšších šéfů velkých automobilek není obvyklé namítat cokoli proti krokům politiků, generální ředitel Toyoty ale není úplně obvyklý šéf. A tak si před domácím tiskem vylil srdce.

Pravidelně píšeme o tom, jak absurdními se jeví být ambiciózní politické cíle v případě rozšíření elektrických aut. Například Velká Británie chce od roku 2030 nejen zakázat prodej jiných vozů než elektrických či plug-in hybridních, ale i snížit uhlíkovou stopu všech aut v provozu takovým způsobem, že by od teď dalších 9 let museli lidé kupovat ještě více elektrických aut než dnes kupují všech ostatních. Je to skutečně nesmyslné a nesplnitelné, přesto nad tím málokdo přemýšlí.

Automobilky a jejich šéfové by měli být těmi prvními, kdo se ohradí, neboť to ohrožuje jejich byznys a dotýká se jejich zákazníků. Oni to ale obvykle nedělají - regulátoři něco vymyslí, smysl to nedává žádný a většina výrobců místo protestů přesto přijde s prohlášeními zavazujícími firmy k tomu, že takové cíle splní. Výjimky ale existují.

Jednou z nich je Toyota, která pro elektromobily obecně příliš nehoří a pro ty bateriové už vůbec. Soustřeďuje se na vodíkové palivové články a byť neodmítá ani jiné cesty, její vztah k elektrickému pohonu živenému akumulátory zůstává rezervovaný. To opět potvrdil nejvyšší šéf firmy a vnuk jejího zakladatele, Akio Toyoda, který se včera rozpovídal před domácími novináři na tiskové konferenci pořádané japonskou asociací výrobců automobilů.

Toyoda byl požádán o reakci na už naplánované či plánované zákazy prodeje aut se spalovacími motory a elektromobily ani politiky příliš nešetřil. Podle něj je kolem elektrických aut příliš mnoho povyku pro nic (doslova použil termín „overhyped”) a politici při hovorech o nich snad ani nemohou chápat, co vypouští z úst.

„Když politici vystoupí s prohlášeními typu: 'Zbavme se všech aut používajících benzin,' rozumí tomu vůbec?” ptal se nechápavě rozzlobený Toyoda uvědomujíc si, co by to reálně znamenalo. Pokud by Japonsko chtělo od roku 2030 zakázat prodej aut se spalovacími motory, jak někteří politici hlásají, znamenalo by to investice 135 až 358 miliard dolarů (biliony Kč) jen do infrastruktury. Navíc Toyoda podotýká, že v Japonsku (stejně jako celosvětově) se většina elektřiny vyrábí spalováním uhlí a zemního plynu, což podle šéfa momentálně zřejmě opět největší automobilky světa znamená jediné - elektromobily emise CO2 nemají šanci snížit.

Pokud tato změna proběhne, bude to podle Toyody stát kvůli změnám ve způsobu konstrukce a tedy i vývoje a výroby elektrických aut miliony pracovních míst výměnou za nic - výsledkem bude, že řada lidí přijde o práci, utratí se biliony korun za infrastrukturu a další zbytné investice a emise CO2 se stejně nesníží.

Je to jen rozumný a logický pohled na věc, nic víc, přesto je dnes raritní. Buďme rádi, že zaznívá, teď ještě, aby takovým byl někdo také ochoten naslouchat.

Šéf Toyoty pro elektromobily nehoří - ne kvůli předsudkům, ale pro nesmyslnost jejich násilného zavádění na většině míst světa. Foto: Toyota

Zdroje: WSJ, Nikkei

