Lada nebývale zatopí pod kotlem, odhalí novinek jako nikdy dříve, včetně této před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: AvtoVAZ

Kdy naposledy přišla Lada s něčím úplně novým? Je to už nějaká chvíle, o to zajímavější je avízo hned čtyř úplně nových modelů během následujících pár let.

Za dva dny, tedy 22. dubna, můžeme slavit hned dvojité výročí. Uplyne totiž jednapadesát let od chvíle, kdy AvtoVAZ vyrobil svůj první vlastní vůz. VAZ-2101 u nás neformálně označovaný jako žigulík tehdy dorazil jako součást oslav stého výročí narozenin Vladimíra Iljiče Lenina. Automobilka přitom ještě v roce 1970 smontovala 22 tisíc nových aut, o pouhá tři léta později však svou roční produkci hned ztřicetinásobila. A když v roce 1975 vyráběla dokonce třičtvrtě milionu vozů ročně, byla dokonce třetí nejproduktivnější na světě. Mimo to byla překvapivě považována i za tu nejmodernější.

Právě u příležitosti tohoto výročí na minulost zavzpomínal současný šéf AvtoVAZu Yves Karakatzanis. Ten začal svůj post zastávat v roce 2018 a na aktuální tiskové konferenci oznámil, že se v úřadu už dlouho neohřeje. Letos v červnu mu vyprší kontrakt, který nebude obnoven, což je docela zvláštní, neboť Karakatzanis přešel k AvtoVAZu od Dacie. A jelikož Lada a rumunská automobilka mají do budoucna tvořit jednu entitu, zdál se být pro vedení obou značek ideálním kandidátem.

Na druhou stranu, i jeho nástupce má v tomto ohledu co říci. Do vedení se vrací Nicholas Maure, který šéfoval AvtoVAZu v letech 2016 až 2018. Následně byl jmenován viceprezidentem celé skupiny Renault. Pro nás je nicméně podstatné jeho předchozí působení, od roku 2014 působil i jako hlava Dacie. Zkušeností tedy má s oběma značkami též dost.

Dosavadní šéf AvtoVAZu ovšem nezmínil jen střídání na vrcholném postu, ale zároveň pustil do světa pár nových informací o budoucnosti. Ta je v případě obou značek spojena s modulární platformou CMF-B-LC, na které bude postaveno sedm novinek. Tři ponesou rumunské logo, zatímco zbývající čtveřice dorazí na trh s emblémem Lady. Jednou z nich se pak stane novodobá Niva, s níž se nově počítá v roce 2024.

Kromě ní chce značka vyrábět ještě další SUV, které zamíří do kompaktního segmentu. Jít by mohlo o produkční verzi konceptu X Code, s nímž Lada vyrukovala již v roce 2016. V té době jej pochopitelně postavila na základech levnější architektury B0, již užívá třeba Dacia Duster, nicméně to není žádný závazek. Sériový model bude moci bez problémů přesedlat na modernější základ a možná dostane i nový vzhled.

Zbývající dvojice je prozatím zahalena tajemstvím, nicméně jelikož na ruském trhu nadále táhnou především sedany, nedivili bychom se, kdyby jednou z novinek byl tříprostorový vůz. Lada přitom doufá, že s rozšířeným portfoliem navýší i své registrace ze současných zhruba 650 tisíc aut na milion vozů ročně. Náklady nicméně mají zamířit dolů, a to i díky eliminaci mnoha úrovní výbav či specifických karosářských stylů.

Lze pak už jen dodat, že AvtoVAZ si pro chystanou ofenzivu již zaregistroval i případné názvy novinek. Nicméně zatím není jisté, zda Slava, Alta, Onega či Lika skutečně dorazí. To nám ale nejspíše oznámí až staronový šéf značky Maure.

Koncept X Code se ukázal již v roce 2016, až nyní má dorazit do sériové výroby. Produkční verze tak změní minimálně technický základ. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: AvtoVAZ

