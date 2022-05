Korejci poznávají úskalí moderny, jejich auta se mohou samovolně rozjet během stání před 2 hodinami | Petr Prokopec

Nenajít auto tam, kde jste jej původně odstavili, je asi to poslední, co chcete zažít. Přesně to se ale může stát majitelům nejnovějších aut značek Hyundai a Kia i proto, že mechanická řešení nahradila elektronickými. Ta první by to nedovolila.

S příslovím „objem ničím nenahradíš“ se snad v automobilovém světě nejde nesetkat, zvláště pokud o autech debatujete se staromilci. Ve světle vývoje posledních let by ale mohlo platit i něco jiného, přesto podobného - mechaniku elektronikou nenahradíš. Na vlastní kůži to nyní poznávají Korejské automobilky Hyundai a Kia, kterým se stalo něco, co v „mechanickém světě” není možné.

Tyto firmy nyní svolávají servisů desítky tisíc exemplářů svých nejnovějších modelů, které mají problém s „udržením” parkovací polohy voliče jízdních režimů resp. elektronickou parkovací brzdou. Ta totiž při stání může selhat, což v jakkoli větším kopci znamená, že se vůz nekontrolovatelně rozjede.

Problém se týká 10 729 kusů Hyundai Ioniq 5 a 9 014 exemplářů Kie EV6. Korejci během vyšetřování, které spustili po pěti incidentech, jež se odehrály na jejich domácím trhu, zjistili, že za vším stojí kolísání napětí. To ovlivňuje signály vysílané řídicí jednotkou (tzv. Shifter Control Unit), která ovládá automatickou převodovku osazenou technologií shift-by-wire. Ta totiž není s voličem, a tedy ani s parkovací brzdou mechanicky spojena.

Pokud na pokles napětí dojde, dočasně se uvolní parkovací západka, která je jediným prvkem bránícím v tu chvíli vozu v rozjetí. Mechanické voliče automatu v tomto směru získávají na kráse - pokud takto zvolíte režim P, západka zapadne lze ji leda vylomit, žádná elektronika ji nesvede dostat ze svého místa. Je jistě třeba uznat, že interiéry díky elektronickým voličům toho či onoho vypadají poněkud čistěji, než když z nich trčí mechanický volič. Nicméně na oltář designu nelze obětovat bezpečnost, zvláště když se riziko netýká pouze jednoho vozu, ale všeho a všech, kdo jsou v jeho okolí.

Korejci problém hodlají řešit v servisech, kde bude majitelům zdarma vyměněn software převodovky. Znamená to ovšem, že budou muset obětovat pár hodin svého času, a to nejspíše bez jakékoliv kompenzace. Na návštěvu techniků si navíc budou muset ještě chvíli počkat, automobilky totiž začnou výzvy zasílat lidem až od 10. července. Do té doby výrobci majitele žádají, aby neparkovali ve svahu, pouze na rovině. Což je také docela hořce úsměvné - zkuste to třeba v San Francisku...

Lze pak už jen dodat, že dle Korejců se problém týká rovněž Genesis GV60 a elektrické verze modelu G80. Nicméně jelikož v jejich případě ještě nedošlo na předávku zákazníkům, nebudou majitelé nikterak postiženi, neboť svá auta již dostanou s novým softwarem. Tím jsou pak nová auta všech tří značek osazována již od 2. května. Elektronicky ovládaný parkovací mechanismus jim nicméně i nadále zůstává, pročež je možné, že problém se může kdykoli v budoucnu objevit znovu.

Majitelé Hyundai Ioniq 5 a Kie EV6 budou od 10. července povoláváni do servisů kvůli novému softwaru elektronického ovládání parkovacího mechanismu. Ten může kdykoli selhat, načež se vozy zaparkované ve svahu mohou nekontrolovatelně rozjet. Foto: Hyundai/Kia

