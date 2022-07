Korejci zkouší uspět v umírající třídě aut neobvykle střiženou novinkou, při její ceně mohou bodovat

Petr Prokopec

Na podobná auta jsou lidé v posledních letech zvědaví čím dál méně, co ale když je zkusíte obdařit skoro vesmírným designem a přidáte cenovku, která je u nás spojena leda s obyčejnou Škodou Fabia? To by mohlo fungovat.