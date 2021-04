Korejský lidový luxus je i přes svérázná světla pořádný hit, při jeho ceně se nelze divit

Petr Prokopec

Když byl poprvé odhalen jeho odvážný design, ptali se mnozí, zda ho to prodejně nepohřbí. Dnes už můžeme říci, že to způsobilo pravý opak, v Jižní Koreji to bylo po 14 z posledních 17 měsíců nejprodávanější auto.