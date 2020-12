Lada Niva 2021 nafocena bez maskování i zezadu, je úplně jiná. Mění se i technická data před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: AvtoVAZ

Skutečně dramatickou proměnou prošel vůz, kterému jsme si u nás říkat Lada Niva pořádně ani nezvykli, oficiálně je ale teď tou jedinou v nabídce. Dokladují to další neoficiální fotografie i informace o schválení vozu pro běžný provoz.

První fotku Lady Niva 2021, tedy modernizovaného provedení někdejšího Chevroletu Niva vyráběného ve spolupráci GM s AvtoVAZem, jsme vám ukázali už před dvěma týdny. Šlo o potvrzení do té doby jen spekulativních informací, že vůz, který Rusům v podstatě spadl do klína po ukončei spolupráce s americkým koncernem, rozsáhle modernizují, aby nevypadal mezi ostatními modely Lady jako chudý příbuzný.

I když zdroje z automobilky potvrzovaly, že fotka je skutečná a není počítačovým dílem kreativního vtipálka, někteří nemuseli její autenticitě věřit. Teď můžeme díky stejnému zdroji přidat další dvě - jednu ze stejného místa a druhou z provozu -, které definitivně potvrzují, že toto skutečně je Niva 2021. A že se stejně skutečně bude dosti podobat SUV Toyoty, hlavně pak modelu RAV4.

Záběry níže nově odhalují hlavně svěže pojatá zadní světla ve zhasnuté i rozsvícené podobě. Nyní trochu připomínají „Céčka” na zádích škodovek, a tak je zřejmé, že ani v těchto partiích nedošlo jen k pár drobným retuším. Změny jsou i při pohledu zezadu tak velké, že bude pro většinu lidí krom velkých znalců těžké poznat, že nejde auto morálně staré více než dvě dekády

Vedle dokreslení překvapivě svěžího vzhledu můžeme přidat i detaily o technice. Automobilka totiž už požádala o typové schválení Nivy 2021 u ruského Rosstandartu, z nějž je patrné, že základní technika postavená okolo motoru 1,7i s 80 koňmi se nemění. Jinak ale musí být zásahy do konstrukce citelné, neboť auto má vážit od 1 465 do 1 515 kg a bude tedy vždy nejméně o 20 kg lehčí v jakékoli konfiguraci.

Do interiéru zatím nahlédnout nemůžeme, jeho modernizace může být největším oříškem, to dosud spatřené ale opravdu děla dojem úplně jiného a modernějšího vozu. Podívejte se na to sami, pro nás je to příjemné překvapení. Oficiální odhalení vzhledem ke všemu zmíněnému musí být na spadnutí.

Takto vypadá Lada Niva vzešlá z Chevroletu Niva dnes. Níže můžete spatřit její rozsáhle faceliftovanou podobu pro rok 2021 zepředu i zezadu. Foto: AvtoVAZ

Zdroje: ladanivanew@Instagram, Rosstandart

Petr Miler