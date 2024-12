Lada Niva dostane po dekádách znovu nový motor, její už tak vysoké prodeje to nejspíš dál nakopne před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: AvtoVAZ

Ruská legenda se teprve potřetí ve své 48leté historii dočká modernější pohonné jednotky. Ta nenabídne jen vyšší výkon a točivý moment, ale také srazí spotřebu zejména při jízdě po silnici.

Před dvanácti lety jsem s partou přátel vyrazil na pravdě dobrodružnou expedici po Gruzii a Arménii. S ohledem na lokalitu jsme od místní autopůjčovny požadovali dvě Lady Niva, což byl menší oříšek, který však majitel firmy velmi rychle rozlousknul. Protože měl k dispozici jen jeden exemplář, rychle zakoupil druhý. Usednout jsme tedy mohli za volant jak pár let starého kousku, tak zcela nového provedení. Když jsme je ale po pár kilometrech jízdy mimo zpevněný asfalt postavili vedle sebe, nepoznali jste rozdíl.

Právě v terénu Niva excelovala, na rozdíl od jízdy po silnicích. Na nich se velmi rychle projevila technická zastaralost, neboť i když vůz disponuje maximálkou 137 km/h, ta je spíš teoretická než reálná. Motor o objemu 1,7 litru totiž produkuje jen 83 koní výkonu a 129 Nm točivého momentu, se kterými se na stovku dostanete až za 19 sekund. Pokud tedy chcete zajít za tuto metu, potřebujete opravdu dlouhý kus vozovky a pomalu nulový provoz. Faktem ale je, že vy vlastně ani tak rychle jet nechcete, a to kvůli spotřebě.

Oficiálně má Niva zapsanou 9,5litrovou žíznivost v kombinovaném provozu, reálně vám však 42litrová palivová nádrž při dálničním tempu nevydrží na moc déle než 200 až 300 km. Přičemž co platilo před dvanácti lety, platí i nyní, neboť jakkoli Niva v mezičase prošla modernizací, její technika se neměnila. Motor VAZ-21213 tak roztáčí všechna čtyři kola již od 90. let, kdy nahradil původní jedna-šestku, stejně jako v té době došlo na nahrazení čtyřstupňového manuálu pětistupňovým.

O to větší událostí bude modernizace, na kterou u ruské legendy dojde příští rok, jak informuje RG. Niva se totiž dočká nového motoru, teprve třetího ve své již osmačtyřicetileté historii. Nad přední nápravu má zamířit jedna-osma s osmiventilovou technikou, která nabídne okolo 90 koní a 150 Nm. To na jednu stranu nevypadá na výraznější posun, nicméně Rusové naznačují, že zlepšit se má hlavně chování ve vyšších rychlostech. Čekat tedy lze snížení spotřeby, což je zásadní posun.

Co se dynamiky týče, dají se i v tomto ohledu čekat pozitiva, nepůjde však o nic vyloženě zásadního. Stejně jako se nemají nějak výrazně zvyšovat ceny. Niva by díky tomu mohla být i na hranici padesátky nadále jedním z národních bestsellerů, ostatně do první desítky momentálně patří i obě stávající verze. Provedení Legend totiž za prvních jedenáct měsíců našlo již 45 818 nových majitelů, Niva Travel pak má na kontě 43 228 registrací.

Původní Niva byla představena v roce 1977, na konci 90. let se dočkala nástupce v podobě varianty dnes zvané Travel. Původní verzi (dnes Niva Legend) poháněl nejprve 1,6litrový motor, v devadesátkách se dočkala jedna-sedmy, kterou jako jedinou dostalo modernější provedení. Od příštího roku pak bude znovu k mání s jednotkou s objemem vyšším o jednu deci. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: RG

Petr Prokopec

