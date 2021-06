Lada Niva se po dekádách vrací tam, kde opakovaně zaskočila západní konkurenci před 2 hodinami | Petr Prokopec

Muselo být docela legrační, když se před ty úplně nejlepší západní stroje svého času postavila Lada Niva a dokázala jim vypálit rybník. Stalo se tak v závodech v pouštních podmínkách a právě tam Niva znovu míří, nikoli však z Ruska.

Rallye Paříž-Dakar, která se poprvé jela na přelomu let 1978 a 1979, byla pojmenována dle startovní a cílové destinace, jež dělilo deset tisíc kilometrů. Trasa vedoucí z Francie do Senegalu se sice v následujících desetiletích měnila, nicméně závodníci vždy vyjížděli z Evropy a končili v Africe. Tento kontinent se však po roce 2007 stal po teroristických útocích na turisty až příliš riskantní. A zatímco ročník 2008 byl zrušen, ten další se již jen v Jižní Americe, kde Dakarská rallye zůstala až do předloňska.

S rokem 2020 nicméně přišlo další stěhování, nově tak závodníci jezdí v Saudské Arábii. Tam se navíc letos mohli vůbec poprvé přihlásit také v rámci zcela nové kategorie Classics, u níž bylo zredukováno startovné a samotný závod se jede po lehce odlišné trase. Kategorie je určena pouze vozům vyrobeným před rokem 2000, na novou trať se tak vydávají mnohé legendy z minulosti. Či dochází na jejich znovuzrození, jak dokazují Mario Jacober a Sladan Miljič.

Tato dvojice švýcarských nadšenců stojí za týmem Racing Lada a momentálně oznámila, že se zúčastní druhého ročníku Dakar Classics, jenž se bude konat od 2. do 14. ledna 2022. A jak již název stáje napovídá, bude u toho ruská automobilka. Na scéně se tak znovu objeví závodní Niva, byť v tomto případě nepůjde o účastníky původních afrických závodů - jakkoliv tyto vozy stále existují a čas od času se objeví i na aukcích.

Jacober a Miljič místo toho staví zcela nový závodní speciál od základu, k čemuž jim posloužila Lada Niva z roku 1984. Jde tedy o provedení ještě s horizontálními zadními světlomety, které dvojice koupila v Novosibirsku. Vůz byl rovnou v Rusku kompletně rozmontován. Spolu s kompletní renovací techniky i karoserie bylo zesíleno šasí. Po dokončení bude vůz převezen do Švýcarska, kde začne testování a další ladění.

„Jsme dva nadšenci ze Švýcarska, kteří chtějí složit hold někdejší slávě Lady Niva na Dakaru. V našem volném čase renovujeme klasické sportovní vozy a organizujeme rallye a další podobné projekty. Naší vizí je být prvním závodním týmem s Ladou Niva v posledních 35 letech,“ uvedl Jacober. Svými slovy přitom odkázal hlavně na rok 1981, kdy Jacques Posch po dlouhou dobu Dakar vedl a notně tak zaskočil konkurenci. Poté jej sice zradil chladič, přesto nakonec závod dojel na třetím místě.

Ještě většího úspěchu Niva dosáhla v roce 1983 při jiném pouštím podniku, Rally faraonů, kdy obsadila komplet celé pódium. Do africké pouště se pak opakovaně vracela ještě následující čtyři léta, úspěchy však již byly menší. V polovině 90. let pak figurovala v supermaratonu Paříž-Moskva-Ulanbátár-Peking, kde dva vozy ruské značky obsadily desáté a jedenácté místo. Poté závodní kariéra legendárního off-roadu skončila. Oba nadšenci tedy mají nač navázat.

