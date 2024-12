Lada po 47 letech rozjela výrobu vrcholné sportovní Nivy. Smát se není čemu, lidé ji prostě chtějí, Češi by nebyli výjimkou před hodinou | Petr Miler

/ Foto: AvtoVAZ

Je to neskutečný automobilový nezmar. A byť chápeme, že některé vede tato novinka k pousmání, je třeba říci, že přetrvávající existence ruské legendy není žádná z nouze ctnost. Novější nástupce existuje, lidé ale pořád chtějí hlavně původní provedení.

Věkový medián obyvatel Česka podle dat statistického úřadu činí aktuálně 43,7 roku. Můžeme tedy bezpečně říci, že většina místních obyvatel ani nebyla na světě, když se před 47 léty začala v Toljatti vyrábět Lada Niva, natož aby si ten moment pamatovala. Přesto se tohle auto vyrábí dodnes a nejen to, v produkci se právě objevila jeho nová vrcholná verze Sport.

Méně znalí čtenáři si jistě pomyslí něco o syndromu sankcionovaných či z jiných důvodů zaostalých zemí, kde se i po mnoha dekádách vyrábí prakticky pořád ta stejná auta, protože žádná lepší tam vyrobit neumí. A také proto si od některých novinka Lady vysloužila výsměch. Takhle jednoduché to ale v tomto případě není.

Byť chápeme, že cokoli ruského je dnes snadným cílem a spousta lidí nebude mít o auto morálně z roku 1977 (a kořeny jeho vývoje jsou ještě o dost starší) ani zbla zájmu, ať už je odkudkoli, Lada původní Nivu dodnes vyrábět nemusí, ona ji vyrábět chce. Ta samá automobilka ostatně nabízí i novější iteraci vozu stejného jména, takové úspěchy s ní ale nestaví. Spíš bychom se tedy smáli zbytku světa, že si fakticky zakazuje prodej morálně starších aut, o která by lidé pořád stáli, protože prostě lépe naplňují jejich představy o automobilovém ideálu v poměru hodnoty a ceny. Ostatně o původní Nivu dál stojí i Češi, sám znám několik nadšených majitelů a kult tohoto modelu je také u nás silný. Nepochybuji tedy ani o tom, že by stáli i novou vrcholnou variantu Sport, ta se tu ale teď ani v nejbližší budoucnosti pochopitelně prodávat nebude.

Co tedy nabízí samotné auto? O tom už si nyní můžeme říci téměř vše, neboť 23. prosince byla pořád v Toljatti zahájena jeho sériová výroba. Je to neobvyklý datum pro takový krok, v Rusku to ale mají s Vánocemi trochu jinak, a tak si před dny volna mohou střihnout ještě pár šicht.

Jak už se nějaký čas proslýchalo, hlavním specifikem Nivy Sport je nový 1,6litrový 16ventilový čtyřválec, který generuje až 122 koní výkonu a 151 Nm točivého momentu. Nezní to jako moc, ale oproti 83 koním standardního provedení je to výrazný posun. Motor je uložen vpředu podélně a spojen je s modernizovanou pětistupňovou manuální převodovkou se zesíleným převodem pátého stupně a odolnější spojkou.

Lada dále hovoří o „sportovním pojetí odpružení a brzd”, což zní odvážně, změnila toho ale docela dost. Všechna kola skrývají kotoučové brzdy a zadní zavěšení bylo zbaveno panhardské tyče ve prospěch nezávislého čtyřprvkového zavěšení. Jízdní dynamika vozu tak má být na komplexně jiné úrovni. A byť asi nekoukáme zrovna na konkurenta Audi RS Q3 nebo něčeho podobného, nezajímavě tato novinka prostě nepůsobí.

To samé platí i o exteriéru, který se odlišuje nejen červeným znakem Sport na masce chladiče, ale také novou sadou 16palcových litých kol, širšími nástavci blatníků, specifickými nárazníky i prahy, novými střešními ližinami a přídavnými LED světly. Uvnitř vidíme kožené čalounění volantu a některých prvků palubní desky s kontrastním prošíváním. Volantu nechybí kóta neutrální polohy, sedadlům pak jasně červené části čalounění. Výbava auta má být bohatá, tedy na poměry Nivy - klimatizace, elektrická okna, elektrická zrcátka, vyhřívání kdečeho a další dnes už vesměs obvyklé prvky budou standardem i v jejím případě.

I když se auto už sériově vyrábí, první várka aut bude použita jen interně, do běžného prodeje se Niva Sport dostane začátkem roku 2025. Ceny zatím neznáme, hovoří se ale o sumě okolo 2 000 000 rublů, což by z této verze udělalo nejdražší Nivu vůbec. O zájem bychom se přesto nebáli - jednak je to legenda svého druhu, jednak je to v přepočtu pořád jen asi 477 tisíc Kč.

Lada Niva Sport už se vyrábí. A máme pocit, že o zájemce znovu nebude mít nouzi. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: AvtoVAZ

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.