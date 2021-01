Lada zbavila Nivu 2021 její největší slabiny, i když dál stojí jen kolem 210 tisíc Kč před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: AvtoVAZ

Když už nic jiného, je pozoruhodné, co všechno dokázali Rusové na Nivě zlepšit, aniž by podstatně zvýšili její cenu. Jako by nestačilo, že vůz dostal prakticky kompletně nový vzhled, byl zbaven i náchylnosti ke korozi.

Lada koncem loňského roku odhalila inovovanou Nivu 2021 a pořádně překvapila. Z auta, které dekády vyráběla ve spolupráci s koncernem GM jako Chevrolet Niva - nejde tedy o původní Nivu z konce 70. let - dokázala více jak 20 let po jeho zrodu udělat překvapivě moderně vyhlížející vůz. Pravda, sice jen zvenčí, ale i tak to je na pouhou modernizaci tak dlouho po ukončení vývoje původního modelu obdivuhodný počin.

Před pár dny jej ruská automobilka pustila do prodeje a překvapila znovu. Niva 2021 zvaná též Travel pro odlišení od stále prodávaného originálu (ten si říká Legend) totiž stojí prakticky stejně jako dřív, tedy od 213 tisíc Kč. Až nyní, těsně před startem faktických prodejů (odstartují se začátkem února), odhalila další technické detaily a překvapila potřetí.

Kdo by si myslel, že vzhledem k výše zmíněnému Rusové jen narychlo „nalepili” co nejlevnější nové části karoserie na jinak staré auto, mýlil by se. Tato Niva totiž měla tendenci reznout, což byla nepochybně její největší slabina. Lada ale s faceliftem vyřešila i tu - nebo to tak alespoň prezentuje.

Všechny části karoserie jsou tedy nově vylisovány z pozinkovaného plechu, což nám o kus západněji nemusí přijít jako velká věc, u opravdu levných aut starší konstrukce to ale standardem není dodnes. Automobilka podle svých slov používá jak jednostranné zinkování, tak komplexní žárové zinkování.

Při jednostranném zinkování je druhá strana natřena a opatřena základním nátěrem tradičními metodami. Z takového plechu jsou u Nivy vyrobeny dveře, blatníky a boky karoserie. Žárové zinkování ponorem, kdy je kov potažen ponořením do lázně roztaveného zinku při teplotě asi 460°C, se pak dočkaly části nejnáchylnější ke korozi - podlaha a další nosné části karose. AvtoVAZ tak nyní poskytuje na Nivu Travel šestiletou záruku proti prorezivění, což je na tak schopné terénní auto s moderním vzhledem za 213 tisíc docela dobrá nabídka.

Lada odhalila další detaily k Nivě 2021 alias Travel. Ta má nově kompletně pozinkovanou karoserii, a tak k ní náleží i šestiletá záruka proti prorezivění. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: AvtoVAZ

Petr Miler