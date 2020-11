Lada znovu změní oficiální jméno ikonické Nivy, tentokrát snad fanoušky potěší před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: AvtoVAZ

Snad všichni ji říkají pořád jedním a tím samý jménem, jenže ona se tak dávno nejmenuje. A nic se na tom nezměnilo ani poté, co se Lada dostala zpět k právům na jméno Niva, neboť tak dále říká jinému vozu. Teď ale našla cestu, jak stejně a přece jinak říkat oběma.

Ruský AvtoVAZ loni koupil poloviční podílu ve společné firmě s koncernem GM, která zajišťovala výrobu modelu Niva. Ovšem ne „té Nivy”, tedy původního ruského off-roadu z roku 1977, ale jejího někdejšího nástupce, kterého jsme léta znali jako Chevrolet. Teď se i ten prodává jako Lada, dokonce Lada Niva, „skutečné” Nivě ale zůstalo obchodní označení 4x4, třebaže ho prakticky nikdo nepoužívá.

Pokud vám předchozí odstavec přijde zmatečný nedivíme se, protože situace je zmatečná - Rusové v 70. letech vymysleli Nivu, pak dekády prodávali Nivu, pak vymysleli druhou Nivu, ale tu prodávali jako Nivu jen pod hlavičkou Chevroletu ve spolupráci s GM. A protože práva na toto jméno držela firma, která už nebyla AvtoVAZ, musela se původní Niva přejmenovat. Nyní ale legendární jméno patří opět jen Rusům, a tak si s ním mohou dělat, co chtějí, dosud přesto jeli ve starých kolejích.

Bylo to zvláštní, ale nakonec se to dalo pochopit. Hrozilo ještě větší zmatení, kdy by vedle sebe v showroomech stály dva značně odlišné vozy stejného jména, a tak Rusové ponechali původní Nivě jméno 4x4. Fanoušci z toho ale nebyli nadšení, chtěli „svou Nivu” zpátky se vším všudy a jak se nyní zdá, Lada jim vyhoví.

Podle tradičně dobře informovaného profilu AvtoVAZ News na sociální síti VKontakte, který musí provozovat některý ze zaměstnanců, již z výrobních linek začala sjíždět mírně modifikovaná Niva pro rok 2021, která si opět říká Niva. Jen ne tak úplně - na zádi ji zůstalo označení 4x4, protože to nakonec je auto s pohonem všech kol, k tomu ale přibyla plaketa Niva Legend.

Jinými slovy - Lada bude prodávat jako Nivu onen novější vůz a vedle ní Nivu Legend 4x4 jako ten původní. Tak bude jakési spravedlnosti i přehlednosti učiněno zadost. Fanoušky to snad potěší a nás nakonec také - dokola v každém článku vysvětlovat, proč Niva říkáme autu, které není Niva, je trochu otravné, jistě i pro ty z vás, kteří to dobře vědí.

Lada 4x4 prošla pro letošní rok modernizací, pro ten příští ji projde zas. A bude si už říkat opět Niva, přesněji Niva Legend 4x4. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: AvtoVAZ News@VKontakte

Petr Miler