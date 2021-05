„Lamborghini pro chudší” od Škody bylo nafoceno bez maskování, stylu má na rozdávání před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Mluvilo se o něm už mnohokrát, až teď je ale jasné, že se realitou stane co nevidět. Díky svému vzhledu jistě dokáže vzbudit touhu po jejím vlastnictví, dopřát si ji ale bude moci málokdo.

Pro koncern VW Group byly až do roku 2015 stěžejní diesely, světoznámý skandál ale jeho směřování razantně změnil. Nyní je i ve snaze o očištění protěžován elektrický pohon, jemuž se nevyhnula ani Škoda. Mladoboleslavská automobilka přitom do této části trhu nakoukla nejprve s malým modelem Citigo, než odhalila Enyaq. Ten již naplno využívá výhod modulární platformy MEB, která byla zasvěcena právě elektromobilitě a na níž stojí mimo jiné i Volkswagen ID.4 nebo Audi Q4 E-Tron.

Tuto dvojici nezmiňujeme nikterak náhodou. U lidového vozu i čtyř kruhů totiž počítají jak se základní variantou, tak i se stylovějším modelem. Zatímco Q4 E-Tron Sportback bylo ovšem odhaleno souběžně se svým příbuzným, na ID.5 si musíme počkat až do konce letošního roku. Ve stejnou dobu pak měl debutovat i odvážněji stylizovaný Enyaq se splývavější zádí, který konečně naplní vizi předestřenou konceptem Škoda Vision iV.

Ten pojeho premiéře zahraniční tisk popisoval jako Lamborghini pro chudé, což nebylo až tak mimo realitu. Linie střechy připomínající kupé, ostře řezané tvary a nakonec i žlutá barva skutečně připomínaly Lamborghini Urus. Naděje na jakési „české Lambo pro chudší” ale po odhalení sériového modelu rychle pohasly. Stylovější varianta ale skutečně není mrtvá, naopak její premiéra může přijít i dříve. Vůz je totiž kompletně hotový, jak dokládá nové foto z Instagramu níže.

Ze snímku je patrné, že změnami prošla především záď. Kromě toho ovšem můžeme zaregistrovat i dvoubarevná litá kola, která v tomtéž designu lze na běžný Enyaq objednat v 21palcové velikosti. V tomto ohledu se u stylové verze dá očekávat stejný přístup, jakkoliv je zároveň také jisté, že ve firemní hierarchii bude postavena až na úplný vrchol. Nejspíše tedy dorazí spíše jen s většími pakety baterií a výkonnějšími pohonnými jednotkami.

Nejasný je rovněž název vozu, byť v tomto směru by jistou nápovědou mohla být čínská nabídka značky. V té totiž již figurují dvě stylová SUV, která v Evropě k mání nejsou, a to Kodiaq GT a Kamiq GT. Na druhou stranu, Škoda velmi pravděpodobně odhalí stylový Enyaq i ve verzi RS, a právě v té chvíli by příchod další dvojice písmen odkazující prakticky stejným směrem působil na zákazníky spíše opačným než kýženým směrem.

Stejně tak je třeba zmínit, že zatímco obě GT jsou ryze čínskou záležitostí, stylový Enyaq bude k mání víceméně na všech trzích, na kterých je Škoda přítomna. Oproti svým příbuzným se spalovacím motorem se pak chlubí mnohem seseklejší střešní linií, načež daleko více odpovídá definici kupé. Po něčem takovém přitom fanoušci značky toužili dlouhá léta, aktuálně však úsměvy asi hýřit nebudou. Zejména proto, že na stylový Enyaq většina mít nebude - půjde pravděpodobně o první sériovou Škodu, která se s cenou s lehkostí dostane přes hranici 2 milionů Kč.

