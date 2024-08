Land Rover se vytasil s dost zoufalým krokem, kterým vrací na silnici vozy vyrobené před 10 lety jako nová auta před 9 hodinami | Petr Prokopec

I na tomto kroku je vidět, jak automobilce nezůstalo v rukou nic, co by dokázalo uspokojit její nejtradičnější klientelu. Rozhodla se tak vzít stará auta a udělat z nich nová a lepší. Je to vlastně sympatické, ale současně zoufalé.

Land Rover v loňském roce prodal po celém světě 110 367 Defenderů. To nelze označit za neúspěch, přesto musí Britové soustavně čelit kritice od své tradiční klientely. Nová generace sice nabízí víc v mnoha ohledech, jenže v jiných také ztratila. Přišla o svou drsnost, neotesanost a nevyhnutelně se stala tuctovějším zbožím. Vidí to ostatně i samotná značky, která chce z modelu Discovery udělat MPV, neboť obě SUV jsou si nyní blíže než kdy dříve. A Discovery není něco, s čím by měl být pravověrný Defender zaměnitelný, proto po předchozím provedení, které bylo ryzím off-roadem, zůstala v nabídce díra.

Proto se Britové rozhodli, že je třeba originál vrátit do prodeje. Dostat ho do nabídky znovu jako nový vůz, neřekneme popel, k tomu už se ale neodhodlají. Místo toho povolali do zbraně divizi Works Bespoke, která vezme existující, tedy už dávno do provozu přihlášená, ve své době homologovaná (a dnes nehomologovatelná) auta stará i víc než 10 let a udělá z nich na oko nová. To nám přijde od automobilky vážně trochu zoufalé.

Pochopitelně nezůstalo jen u renovace, zakázková divize přihodila moderní prvky, pohrála si s nastavením podvozku a přidala i několik volitelných prvků, s nimiž můžete Defender přiblížit svému vkusu. Pod kapotou lze navíc počítat s pětilitrovým atmosférickým osmiválcem, tedy s jednotkou, která se v nových autech už moc nevídá. Značka z ní vydolovala 405 koní výkonu a 515 Nm točivého momentu, obojí přenáší osmistupňový automat ZF na všechna čtyři kola.

Jak už jsme naznačili, protože původní Defender skončil ve výrobě již před osmi lety a její obnovení by pro Brity bylo moc drahé, nevrací se auto na výrobní linky, místo toho automobilka předělá auta vyrobená v letech 2012 až 2016. A přesto nejde o levnou záležitost - za veškerou práci si automobilka u třídveřové verze 90 řekne minimálně o 190 000 GBP (cca 5,65 milionu Kč), delší vozy jsou ještě dražší.

To působí jako zoufalost ještě víc, zlákat movité zákazníky ale pro značku nejspíš nebude problém. Ti si kromě osmiválcového motoru mohou zvolit jakoukoliv barvu karoserie, jaká se jim zamane. Spárovat ji mohou s kontrastně lakovanou střechou, stejně jako s detaily vyvedenými ve stříbrné nebo černé. Land Rover dále nabízí hned několik verzí čelní masky od klasických až po „dobrodružné“, pokaždé je však rámuje světlomety s diodovou technologií.

Co se interiéru týče, ten byl kompletně přečalouněn, přičemž klientela může volit mezi kůží jedné či více barev. Dále mají na výběr prémiová sedadla či ta od Recara, zatímco středová konzole a palubní deska hostí multimediální systém. Přepracován byl i volič automatu, nemalá svoboda je k dispozici také při výběru dekorů. Jakékoli vaše požadavky se ale logicky budou promítat do ceny, která je už v v základu zásadně vyšší než u jakéhokoli moderního Defenderu.

Britové kromě toho nezapomněli ani na podvozek, který profituje z pružin Eibach, tlumičů Bilstein či nových stabilizátorů. Nahoru by měla jít jak kvalita jízdy, tak i ovladatelnost, přičemž o zkrocení nemalého výkonu motoru se starají čtyřpístkové brzdy Alcon ve všech čtyřech rozích. Přepracování je to tedy značné, nicméně i tak z daného kroku ve velké míře čiší zoufalost. Původní Defender byl totiž ikonou, jíž se ten nový nestal a nestane.

Britská automobilka zjevně začíná být zoufalá, když nově nabízí staré Defendery jako nová auta tak, že předělává existující vozy za víc peněz, než na kolik vyjde jeho nástupce. Foto: Land Rover

