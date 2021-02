Lednové prodeje aut v Evropě byly nejnižší v moderní historii, VW drží nad vodou Češi před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Bez přehánění tragické, za dobu existence asociace výrobců ACEA nepoznané byly prodeje nových aut v lednu na evropském kontinentu. Světlé body se najdou, je jich ale zatraceně málo.

Co jsme včera nakousli, dnes můžeme dojíst. Na světě jsou totiž kompletní data týkající se prodeje nových aut v Evropě, které nejsou ani zdaleka tak dobré, jako v Číně. Starý kontinent naopak stále klesá, konkrétně o 24 %. Prodáno bylo jen 726 491 aut, což představuje nejhorší lednový výsledek za celou historii, po kterou odbyt eviduje asociace výrobců ACEA - až do roku 1990 zdaleka tak mizernou hodnotu u lednových čísel nevidíme. Přesto je možné, že v některých zemích a u některých značek dojde na oslavy.

Trhy si probereme jako první, což ve výsledku nebude až tak náročná práce. S růstem je totiž spojena pouze jediná země, a to Švédsko, kde se registrace zvedly o 22,5 %. Severská země je pak společně s Francií jedinou, kde prodeje neklesaly dvouciferným tempem jako ve zbytku Evropy. Neznamená to však, že by země šampaňského rázem zavelela k otevření lahví s pěnivým mokem. Tu potrápil pokles o 5,8 %, na druhou stranu, Itálie klesla o 14 % a nemá již takový odstup.

Francii se nicméně poměrně přiblížilo i Německo, jež má za sebou úbytek o 31,1 %. A pokud půjdeme dále po hlavních evropských trzích, musíme zmínit ještě Španělsko, kde registrace klesly dokonce o 51,5 %. Dobře tedy první letošní měsíc v Evropě rozhodně nebylo, za čímž pochopitelně stojí druhá vlna koronaviru, jež se navíc pozvolna přelívá do třetí. Je tak vskutku otázkou, zda lze v únoru čekat výraznější zlepšení, neboť mnohé země jsou stále v tvrdém lockdownu a některé další do něj míří.

Přesunout se můžeme k automobilkám, přičemž hned na úvod je třeba poukázat na změnu v řazení dodavatele dat, společnosti ACEA. Ta již začala brát koncerny PSA a FCA jako jednotný celek, oficiálně zvaný Stellantis, a rovnou tak sečetla jejich prodeje. Rázem tu tedy máme druhé největší evropské impérium po VW Group, přičemž skupina Renault se nyní s výrazným odstupem musí spokojit s třetí příčkou. O její ztrátu se ale nyní bát nemusí, čtvrté BMW totiž také výrazněji zaostává.

I když má Stellantis pod svými křídly více masových značek, radost mu dělá hlavně Peugeot ztrácející pouze 17,5 %. Německá skupina však oproti tomu má v rukávu jedno eso, a to Škodu. Procentuální pád samotného Volkswagenu o 30,1 % a současný propad Škody „jen” 19 % znamená, že česká značka je jasnou dvojkou celého koncernu VW a svůj tržní podíl v Evropě navýšila na 5,9 %. Brání tak ještě většímu propadu skupiny Volkswagen a lepší než Škoda už je dnes jen (vyjma VW) Peugeot, Renault, BMW a Toyota.

Zajímavé pak je, že jakkoliv všechny výše zmíněné značky jsou spojené s pádem, Volvo rostlo o 9,4 %. Zda za tím stojí zvýšený zájem ve Švédsku, aktuálně nevíme, dá se to však předpokládat. V případě Smartu, který si polepšil o neskutečných 230,3 %, pak za růstem lze hledat realizaci objednávek z loňska, neboť veškerá kvóta malých elektromobilů na letošek byla již před mnoha měsíci vyprodána.

Zmínit pak můžeme ještě vzestup Alpine (+54,3 %) a zejména pád Hondy (-50 %) takřka až na dno. Tato značka totiž nyní zůstává i za Lexusem, neboť prodala jen 2 460 kusů. To je pouhá čtvrtina registrací oproti lednu 2019, kdy ovšem ještě součástí EU byla Velká Británie, která se starala o značnou část registrací. Jelikož však v ostrovním království Honda zavírá svou továrnu, můžeme ji nyní začít brát za okrajového hráče.

Evropské prodeje v lednu opět klesaly, hůře nebylo celou předchozí dekádu. Grafika: ACEA



Škoda si v rámci celkových registrací taktéž pohoršila, její podíl na trhu však vzrostl. Foto: Škoda Auto

Zdroj: ACEA

