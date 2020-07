Levné a stylové SUV Renaultu míří na další trh, verze od Dacie musí být na spadnutí před 5 hodinami | Petr Miler

Na začátku vypadalo jako auto určené pro jeden či dva trhy, už po prvních úpravách pro Koreu ale bylo jasné, že jen u toho nezůstane. Právě tato verze nyní míří do Austrálie znovu jako Renault a je nepravděpodobné, že by zůstalo jen u toho.

V srpnu roku 2018 byl na moskevském autosalonu odhalen Renault Arkana. V loňském roce pak toto SUV-kupé zamířilo do prodeje a konci roku tvořilo celou pětinu ruských prodejů francouzské značky. Proto jsme se ani nedivili, když letos v únoru spatřila světlo světa čínská verze.

Jen u největšího trhu světa se ovšem Renault nezastavil, skrze divizi Samsung zamířil tento vůz také do Jižní Koreje. V této zemi se Arkana prodává jako Samsung XM3, oproti originálu se ale neliší jen jinými logy, upraveným víkem zavazadelníku, jiným zadním nárazníkem či přepracovanou kabinou s jinou palubní deskou a řadou dalších dílčích změn čítající třeba i použití elektronické parkovací brzdy namísto klasické ručky. Ta úplně největší změna na první pohled není vidět.

Původní Arkana je totiž postavena na výrazně upravené architektuře B0, zatímco XM3 stojí na platformě CMF-B. Z toho důvodu vůz narostl o 25 milimetrů do délky na 4 570 mm. Rozvor 2 720 mm je o milimetr kratší. Změnila se rovněž světlá výška, která klesla z 205 na 186 mm. Vůz je tak nyní ještě více crossoverem a více tak odpovídá potřebám zemí, které mají přeci jen vyšší kvalitu silnic než Rusko. Už z toho jsme tušili, že Renault začíná s Arkanou pracovat jako s globálním modelem a to se nyní potvrzuje.

Snížení světlé vylepšilo spotřebu, modernější platforma CMF-B pak umožňuje zástavbu modernějších anti-emisních systémů. Přesně těchto možností nyní Renault využívá, když ze Samsungu XM3 udělal znovu Arkanu a se svým logem i tímto jménem ji začne prodávat v Austrálii, tedy již vyspělém, „západním” trhu, který sdílí spoustu modelů s Evropou bez podstatných technických změn.

Francouzi si tímto zjevně otevřeli cestu do Evropy, kam by se Arkana na CMF-B měla podle dřívějších informací měla dostat ještě s jiným logem. V minulosti šéfové Renaultu naznačovali možný příchod vozu do Evropy s upraveným designem a logem Dacie. I cenově by to sedělo - australské ceny zatím neznáme, ty korejské ale ukazují, že tohle auto může nabídnout hodně za málo kdekoli na světě. Ceny začínají na 17 950 000 wonech, tedy asi 336 tisících Kč za verzi s motorem 1,6 bez turba a základní výbavou a v a vrcholí na 26 450 000 wonech (495 tisíc Kč) za špičkově vybavenou variantu RE Signature s motorem 1,3 turbo. S takovými cenami by tu Dacia Arkana snadno uspěla.

...lehce přepracovaná verze Renaultu Arkana. Ovšem změn je daleko více, než se zdá a právě s nimi zpět jako Renault Arkana míří na australský trh. I díky tomu máme jen další důvody věřit, že dorazí také na trhy Evropské unie, ovšem opět s jiným logem. Foto: Renault

