Levné čínské BMW pro Evropu se ukázalo v novém, s jeho cenami a výbavou to bude hit před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Geely

Skromnost stranou, tohle auto netoužilo a netouží po zákaznících mainstreamových značek, jde po klientech BMW. A neskromné je nejen ambicemi, vysoko míří i cenou, oproti skutečnému bavoráku vyjde ovšem pořád o hodně levněji.

Čínské automobilky se se svými vozy vydávají mimo Čínu stále častěji, jejich strategií ale dlouho byla jen snaha oslovit zákazníky obyčejných značek a zalíbit se hlavně cenou či hodnotou za peníze. Vůz, ke kterému se dnes musíme už poněkolikáté vrátit, na to ale jde jinak. Jeho tvůrci nejdou proti Škodě, Dacii nebo třeba Fordu, míří proti BMW. A cena v jeho případě zjevně nemá hlavní důvod, proč byste se o ně měli zajímat, třebaže oproti svému úhlavnímu soupeři pořád levné je.

Řeč je o SUV-kupé automobilky Geely označeném v Číně jako FY11 nebo Xing Yue. Předloni tento vůz coby Geely Tugella dorazil i do Evropy, konkrétně do Ruska, kde se koncem roku 2020 začal nabízet. Úspěchy slavil nemalé, to ale Číňanům nebrání v tom auta dále vylepšovat. A tak Tugelle necelé dva roky po prvním příchodu do Evropy nadělili facelift.

Nutno dodat, že auto drasticky nezměnil. Na první pohled tedy pořád vypadá trochu jako BMW X4 s jinou tváří, což není náhoda, právě jemu je přímým konkurentem. Nutno uznat, že čínské SUV-kupé vypadá docela přitažlivě i díky nově pojatému designu předního nárazníku s nově pojatými výplněmi po stranách a také díky odlišně pojaté mřížce chladiče. Zadní část vozu je vybavena novým nárazníkem a dvojicí dvojitých koncovek výfuku pro sportovněji působící vzhled.

Na zajímavý vnější design navazuje interiér, který svým pojetím snadno zastíní i řadu vozů renomovanějších značek. Před volantem trůní digitální přístrojový štít, na který navazuje rozměrná obrazovka multimediálního systému. Středová konzole se navíc stáčí k řidiči, který je tak v centru dění a počítat může třeba s voličem automatu připomínajícím kokpity letadel. Číňané dodali vozu i nádech luxusu, neboť volant i palubka jsou obšity kůží, stejně jako je kožené také čalounění sedadel. Vše pak doplňují hliníkové dekory nebo červeně lakované doplňky korespondující s barvou karoserie. Modernizace přinesla upravené čalounění stropu, nový prémiový audiosystém s 12 reproduktory včetně subwooferu a head-up displej.

Technika zůstává nezměněna a Evropanům je známá i z jiných aut. Tugella totiž stojí na modulární platformě CMA, jež značka vyvinula ve spolupráci s Volvem, kterou ovládá. Auto měří 4 605 milimetrů na délku, 1 878 mm na šířku, 1 643 mm na výšku a 2 700 mm v případě rozvoru. Jde tak o docela velký model - pro představu je jen o něco menší než BMW X4 či Škoda Kodiaq, ale o dost větší než Karoq.

Auto pohání přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec naladěný 238 koní, který posílá svůj výkon na všechna kola přes osmistupňový automat od Aisinu. Akcelerace na stovku proběhne za 6,9 sekundy a určitě tedy nejde o brzdu provozu. Za podobné auto Rusové u BMW platí nejméně 5 700 000 rublů, tedy asi 2,3 milionu Kč, Tugella je úplně jinde. Ceny se pohybují mezi 3 999 990 RUB až 4 299 990 RUB, tedy asi 1,61 až 1,73 milionu Kč. Přepočet na koruny dnes mnoho neřekne, poměry jsou ale jasné - jde o čínské BMW X4 za cenu nižší oproti originálu o desítky procent.

Na zákazníky to platí, Geely letos prodalo v Rusku 3 603 aut tohoto jména, 3,4krát víc než o rok dřív. A facelift má prodeje dál nakopnout. Uvážíme-li, že už v základu Tugella nabízí věci jako adaptivní LED-světla, 20" kola, čalounění kůží Nappa a alcantarou na ventilovaných sedadlech, panoramatické střešní okno, vícezónovou klimatizaci, palubní systém s 12,3" obrazovkou, vychytávky jako vyhřívané a chlazené držáky nápojů, bezdotykové elektrické ovládání víka kufru, šest airbagů, elektronické asistenty včetně parkovací kamery s 360° pohledem a nespočet dalšího, může se mu to docela dobře podařit. Takto vybavené BMW X4 bude ještě o mnoho set tisíc Kč dražší.

Geely Tugella je čínský konkurent BMW X4 se stovkou za 6,9 s, hezkým interiérem a horou výbavy. Je úspěšný, teď se ale dočkal modernizace, která jej má učinit ještě úspěšnějším. Foto: Geely

Zdroje: Geely

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.