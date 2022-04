Levná čínská Škoda Kodiaq se ukázala v novém, ještě víc nabídne o neskutečných 500 tisíc levněji před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Geely

Některá čínská auta by byla zajímavá i za ceny nepatrně nižší, než na jaké jsme zvyklí u evropské konkurence, ona jsou ale k dispozici dramaticky levněji. A když už se zdá, že soupeřům vyklidí pole, výrobce jim prodlouží život, aby je zlobila dál.

Vyznat se v nabídkách čínských automobilek je někdy složité. Za příklad si můžeme vzít takové Geely Atlas, které svou životní dráhu odstartovalo v roce 2016. Automobilka jej nicméně domácí klientele představila pod označením Boyue, přičemž původně čelní partie zdobilo logo její divize Emgrand. To se však posléze vytratilo a památka na něj zůstala jen v Jižní Americe, kde je SUV prodáváno jako Geely Emgrand X7 Sport. Do Ruska nicméně vůz dorazil jako Atlas a třeba v Malajsii je nabízen jako Proton X70.

To jsme zmapovali pouze první kolo. Další chaos do hry vnesl facelift, na který došlo v roce 2018. Boyue v jeho rámci dostalo přídomek Pro, nicméně jen na některých trzích. Dané označení pak navíc dále přešlo na zcela nový sportovní derivát, který se objevil loni. Znovu se tak stalo jen v některých zemích. Ve zmiňovaném Rusku bylo SUV Geely nadále známé jako Atlas, jenž si po modernizaci začal říkat Atlas Pro.

Na jeden vůz, který letos slaví teprve šesté narozeniny, je to docela hodně změn. Ovšem stále ještě nejsme na konci, neboť tu máme nové, docela překvapivé dějství. Geely před časem oznámilo, že se jeho populární SUV letos dočká nové generace s kódovým označením FX11. Pravost této zprávy pak potvrdily špionážní prototypy, které byly tento měsíc spatřeny v provozu. O to více všechny zaskočilo čerstvé odhalení.

Na novou generaci, která by již měla být postavena na modulární platformě CMA, jíž Geely vyvinulo společně s Volvem, nejspíše dojde, současně ale přijde další čínská specialita - přetrvávající prodej dosavadního modelu v lehce osvěženém hávu. Dá se totiž očekávat, že nový vůz bude výrazně dražší než ten současný, který startuje na pouhých 91 800 CNY, tedy asi 321 tisících Kč. Uvážíme-li, že jde o konkurenta Škody Kodiaq, která u nás začíná na 863 900 Kč, je to fantastická nabídka, kterou facelift dramaticky nezmění. A tak celkem chápeme, že s ní Geely nechce přestat.

Co facelift přinesl? Jasně patrná je čelní maska, která nafasovala 16 vertikálních lamel. Těm pak dělají společnost nové světlomety s LEDkovou technologií, jiný nárazník a 19palcová kola. Více novinek nicméně najdeme v interiéru, kde obrazovka multimédií již není součástí palubní desky, ale vystupuje z ní. Přepracována pak byla i středová konzole, kde se nově objevuje ovládací panel pro klimatizaci. Jak se tedy zdá, už i čínská klientela si stěžuje na to, že výrobci cpou i ty nejdůležitější funkce do složitého palubního menu a nelze je tak ovládat během jízdy. Tato kritika pak u Geely dopadla na úrodnou půdu, přičemž značka zároveň slíbila i navýšit komfort sedadel.

Zda se jí to povedlo či nikoliv, zatím není jisté. Rouškou tajemství je pak ostatně prozatím zahalen i motorový prostor, dá se však očekávat, že klíčová technika bude zachována v dosavadní podobě, čímž dole zůstane i cena. Na další detaily si musíme počkat, jasné je v tuto chvíli jedno - Číňané nehodlají dopustit, aby Boyue/Atlas přestalo být jedním z nejprodávanějších SUV na světě. Jeho odbyt se totiž dnes počítá na stovky tisíc kusů ročně.

Zdroj: Geely

