Luxusní čínská Škoda Kodiaq se v Evropě prodává jako housky na krámě, lidé už nad ní neohrnují nos

Ruku na srdce - nebylo otázkou, zda se to stane, ale kdy se to stane. A zdá se, že se to děje právě teď, neboť Číňané i na obecně klesajících evropských trzích hlásí obrovské růsty. Exeed TXL coby luxusně pojatá obdoba klíčového SUV Škody není výjimkou.

O nových čínských autech mířících do Evropy píšeme docela často, protože jich v posledních letech přibývá jako hub po dešti. Obvykle se ale jedná o dva typy automobilů - buď auta sice formálně čínská, ve skutečnosti ale spíše evropská určená jen pro západní trhy, která v podstatě nemají mnoho co nabídnout. Využívají třeba starších platforem evropských výrobců, přidávají neznámou značku a vysokou cenu. Kdo by něco takového koupil? Prakticky nikdo, tomu odpovídají třeba i místní výsledky Borgwardu.

Pak jsou to auta skutečně čínská, jenže původně vyvinutá pro Čínu. Ta se po jistých úpravách prodávají i zde a umí zaujmout výhodnou cenou, jenže kvalitativně jsou vedle místní produkce sotva konkurenceschopná a dávají příliš znát svůj původ. To platí třeba o Glory. Ještě jsou tu ale nejméně dvě cesty, které evidentně fungují.

Nedávno jsme psali o přístupu koncernu SAIC, který v Evropě boduje se znovuzrozenou značkou MG. Nenabízí tu jednoduše to, co vyvine pro Čínu, ale pečlivě vybírá modely vhodné pro ten který trh a nabízí je v podobě, nad kterou Evropané neohrnují nos. Dnes se zmíníme o další možné cestě - v Číně a také pro Čínu vyvinout auto určené primárně pro Evropu a ani si nedělat hlavu s tím, do jakého segmentu míří.

Právě takto k věci v rámci řady „lepších” modelů prémiové značky Exceed přistoupila automobilka Chery, která již před pár léty odhalila nové modely s tím, že byly vyvinuty také pro Evropu, USA a další náročné trhy. Nejviditelněji působí v Rusku, kde aktuálně prodává typy LX, TLX a VX. A je s nimi velmi úspěšná. Nejvíce to platí o SUV střední třídy TXL, které je bestsellerem značky. Avtostat upřesňuje, že si letos od ledna do října našel už 3 679 kupců, což představuje meziroční růst o 110 procent. Je to hodně aut i absolutně, uvážíme-li jeho třídu a cenu, relativní změnu nemá smysl komentovat.

Co tohle auto nabízí? TXL do Evropy dorazil v inovovaném provedení už loni jako prodloužená, až sedmimístná varianta modelu TX. A jako taková je takřka dokonalým ekvivalentem Škody Kodiaq. Auto je 4 775 mm dlouhé, 1 885 široké, 1 706 mm vysoké a rozvor jeho náprav činí 2 799 mm. Poháněno je 1,6litrovým přeplňovaným čtyřválcem s výkonem 186 koní, který standardně míří na všechna kola přes 7stupňový automat. Auto zrychlí na stovku za 9,8 sekundy a rozjede se až na 185 km/h, průměrná spotřeba paliva činí 7,8 litru benzinu na 100 km.

Je to tedy docela velký vůz a jeho interiér má být náležitě prostorný. Parametry prostoru pro posádku neznáme, zavazadelník ale standardně nabízí 461 litrů prostoru, se sklopenými sedadly pak 1 000 litrů. Pro tuto chvíli je k dispozici ve dvou výbavových stupních, Luxury a Flagship, kdy první je vybavený bohatě a druhý ještě víc. Už základ tedy počítá mj. s 18" litými lkoly, LED světly, vyhřívanými sedadly a předním i zadním oknem, automatickou dvouzónovou klimatizací, koženým čalouněním, bezkličovým vstupem a startem, elektricky výklopnými pátými dveřmi s možností bezdotykového otevření a zavření, audiosystémem Arkamys, 10,1palcovým displejem infotainmentu s navigací a dalšími obvyklými funkcemi, 10,25palcovou digitální přístrojovkou nebo parkovací kamerou.

Jde zkrátka skoro vše, na co si vzpomenete, Flagship pak ještě přidává 19" kola, panoramatickou střechu, parkovací systém s ptačím pohledem, automatické parkování, lepší audio a spoustu asistenčních systémů. Připlácet vlastně není za co, vybírat si ovšem lze z šesti barev karoserie, všechny jsou bez příplatku.

Jinými slovy tedy Číňané nabízí opravdu velké, bohatě vybavené SUV pro 7 se 186koňovým motorem, automatem, 4x4 a vysokou výbavou, to vše v atraktivním hávu s dobře působícím interiérem. A nejsou ani levní, Exeed TXL dnes startuje v Rusku na 3 999 900 rublech, což je skoro 1,55 milionu Kč. Přesto s ním dosahují výše zmíněných výsledků. Nepřekvapivě boduje hlavně v nejrozvinutější části země, kde se prodá skoro 40 % všech TXL, z toho 40 % v okolí Moskvy a Petrohradu. Ale není to ale tak, že by lidé byli rozmařilí, naprostá většina (82,6 %) jich volí provedení se slabším motorem. Kdy tento vůz dorazí i do Česka? Je to jen otázka času a nečekejte, že tu nad ním lidé budou ohrnovat nos, zvláště když bude vzhledem k aktuálnímu kursu rublu nejspíše podstatně levnější než v Rusku.

