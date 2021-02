Luxusní dům na kolech 28 milionů zaujme i zvenčí, ta pravá překvapení ale skrývá v útrobách před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Newmar

Ne snad, že by vypadal lacině, při pohledu zvenčí byste ale asi nehádali, že před sebou máte jeden z absolutních vrcholů mezi motorhomy v ceně Bugatti. Interiéry a technika napoví víc.

Teplo domova nelze jen tak nahradit, jakkoliv se o to hotely za pomoci nejrozmanitějších služeb snaží od rána do večera. Nicméně i přes veškerou péči lidé nakonec vždy zatouží po návratu do vlastního domu či bytu, kde jim sice nikdo nepřinese po ránu snídani až do postele, ovšem pocit, že jste u sebe doma, má neopakovatelné kouzlo.

Bohužel, jak všichni velmi dobře víme, i hotely jsou aktuálně mimo dosah většiny smrtelníků, a nejspíše tak tomu ještě po nějakou dobu bude. Neznamená to nicméně, že byste museli cestování vyškrtnout ze svých oblíbených aktivit. Ba co více, onen domov můžete vzít sebou. Stačí totiž jen usednout za volant obytného vozu, a poté vyrazit k horizontu. Pokud pak za daný dům na kolech bude zodpovědná společnost Newmar, pak je dost možné, že se do svého skutečného domova už ani nebudete chtít vrátit.

Newmar se zaměřuje na luxusní motorhomy již od roku 1968, nově však veškerým svým snahám nasadila korunu. Odhalil totiž model Kings Aire, který startuje na neskutečných 1 296 080 USD (cca 27,7 milionu Kč). To je cena zemědělské usedlosti s obrovským pozemkem, na které byste mohli rok hospodařit, a ještě by vám nějaké peníze zbyly na další sezónu. Je však jisté, že spokojit byste se museli s daleko menším standardem a vlastně i daleko menším stádem koní.

Kings Aire byl postaven na podvozku Spartan KG, jenž byl spárován s dieselovým motorem Cummins X15 o ohromném výkonu 613 koní a ještě ohromnějším točivém momentu 2 652 Nm. S ohledem na nemalou hmotnost samozřejmě trhání asfaltu nebylo při vývoji prioritou, spíše než to přišla na přetřes třeba tažná kapacita. Ta činí nemalých 9 071 kg, připojit za pojízdný domov tak klidně můžete i garáž hned s několika automobily. Nedá se totiž předpokládat, že byste se s tímto kolosem chtěli proplétat úzkými městskými uličkami.

Společnost Newmar přitom zákazníkům nabízí hned trojí možnou konfiguraci interiéru, pokaždé však pracuje se stejnými rozměry. De facto si tedy jen můžete vybrat, kde co chcete mít a jaké místnosti chcete dát kupříkladu o trochu větší prostor. Chybět vám nicméně nebude naprosto nic, neboť jak asi očekáváte, nechybí obývací pokoj, kuchyňka i ložnice. Nadmíru působivé ovšem je, že zde máte k dispozici také obří sprchový kout, plnohodnotnou toaletu a dokonce i pračku se sušičkou.

Výčet luxusních vymožeností tím pochopitelně nekončí, ještě působivější je však zpracování a použité materiály. Skříňky jsou totiž z toskánského javoru, zatímco veškerá křesla a pohovky, stejně jako palubní desku pokryla jemná kůže. Boky obytného vozu se navíc vysouvají, pročež uvnitř máte opravdu velkorysý prostor. Nepřekvapí tak vlastně ani rozměrná lednice či výsuvný špajz. A pokud to není dostačující, můžete se přesunout ven pod rozměrnou výsuvnou roletu.

Ani to ale není vše, zmínit můžeme třeba mramor v oné koupelně nebo baterie o kapacitě 30 kWh, které bohatě stačí na to, aby udržovali klimatizaci v provozu po několik dní. A jelikož pitné vody máte k dispozici hned 400 litrů, skutečně se s tímto domovem zpět do civilizace hned tak vracet nemusíte.

Newmar Kings Aire je jedním z absolutních vrcholů mezi pojízdnými domovy. Platí to ovšem také v případě ceny, která je opravdu nemalá. Foto: Newmar

Petr Prokopec