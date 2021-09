CR zvolil nejlepší a nejhorší auta pro lidi podle jejich vzrůstu, vnější rozměry nejsou klíč před 5 hodinami | Petr Prokopec

Někteří lidé měří moc, jiní málo, další tak akorát, vše pochopitelně berte s nadsázkou. Automobilky se snaží vyhovět všem, ne vždy ale uspějí a není to automaticky tak, že malé auto vyhoví menším a velké větším.

O spokojenosti člověka s koupeným automobilem často rozhodují zdánlivé maličkosti, na které si při výběru ani nevzpomenete. Koneckonců je prakticky jisté, že dosud asi nikdo před cestou do showroomu měřil jak sebe, tak i svou drahou polovičku. Přitom právě výška řidiče může veškerý zážitek neskutečně ovlivnit, ať už v dobrém nebo špatném. Pokud totiž na rozdílné proporce osob za volantem neadekvátně zareagoval výrobce, pak je jisté, že lidé menšího vzrůstu nebudou vidět přes volant, zatímco jejich protikladům vyhne strop krk pořádně do strany.

Americký magazín Consumer Reports (CR) proto nově přišel se seznamem vozů, které jsou nejlepší pro vysoké i nižší řidiče. Stejně tak nicméně jmenuje také ta auta, která jsou nejhorší. Aby byl co nejobjektivnější, vyslal do terénu prakticky celou redakci, jejíž nejmenší člen měří 155 centimetrů, zatímco ten největší 188 cm. Ve všech případech pak byla sledována jak poloha za volantem, tak i pohodlí samotného sedadla. A opomenut nebyl dokonce ani přístup na něj, jenž neovlivňuje jen výška ukotvení rámu sedadla, ale třeba i úhel otevření dveří.

Co je nadmíru zajímavé, to je velmi vzácná shoda u nejlepších i nejhorších modelů, a to v obou kategoriích. CR totiž bere Mazdu MX-5 v podstatě jako zabijáka komfortu bez ohledu na vaši výšku. S tím kupodivu lze souhlasit, jakkoliv jde jinak o zábavný a schopný vůz. Ovšem pokud měříte stejně jako většina naší redakce přes 180 cm, bude vám vrcholek hlavy čnět nad rám čelního okna, a to i při spuštění sedadla co nejníže. Při první projížďce nad tím mávnete rukou, posléze ale půjde o důvod, proč MX-5 nevytáhnete z garáže.

Japonský roadster je přitom koncipován jako sportovní vůz, pročež se Mazda skutečně snažila držet sedadlo pomalu u podlahy. Ač zde tedy sice máte k dispozici polohování, při menší výšce vždy musíte počítat s tím, že vám někde něco bude chybět - když dosáhnete ideálně na pedály, budete mít volant až příliš blízko u těla. Navíc přes něj nemusíte ani vidět, což bezpečnosti příliš nepomáhá. Ač je tedy MX-5 jedním z nejzábavnějších aut vůbec, ideálem je pro průměrně vzrostlé řidiče - všechny ostatní ale nakonec začne spíše trápit než těšit.

Na opačném konci potravního řetězce pak najdeme BMW řady 7. To je číslem jedna v případě velkých řidičů a číslem dvě u těch malých, přičemž důvody nemusíme až tak složitě hledat. Ač tu totiž máme více než pětimetrový kolos, jeho sedadla i sloupek řízení si můžete nastavit tak, abyste měli dokonalý rozhled i maximální pohodlí. Podobné je to i BMW X5, které je dalším mnichovským vozem vyhovujícím velkými malým.

Jeep Wrangler, stejně jako s ním spřízněný pick-up Gladiator, jsou pro změnu dalšími vozy, které jsou z pohledu malých i velkých motoristů považovány za špatné. Dále tu pak máme i Toyotu Tacoma, přičemž zrovna toto trio budí údiv více než třeba Toyota Supra či Porsche 718 Boxster, které jakožto sporťáky stlačují nejen natužený účes svých majitelů. Pokud by totiž člověk od velkého SUV či pick-upu něco čekal, tak nemalou flexibilitu.

Jak nicméně dodává Mike Quincy z CR, řada výrobců se pravidelně dopouští mnoha přehmatů, jako je nedostačující výškové polohování sedadla či třeba absence nášlapných prahů. Obojí přitom může zkazit náladu majiteli i reputaci značce. Možná by tedy chtělo ubrat na zcela zbytečných věcech, jako je třeba palubní simulace stahující se střechy, kterou vidíte i bez elektroniky, a raději přidat na věcech, které lidé skutečně ocení.

10. nejlepších aut pro vysoké řidiče

1. BMW řady 7

2. Porsche Cayenne

3. BMW X7

4. Audi Q7

5. Honda Pilot

6. Genesis G90

7. Volvo XC90

8. BMW X5

9. Audi A8

10. Range Rover

10. nejhorších aut pro vysoké řidiče

1. Mazda MX-5

2. Toyota Tacoma

3. Toyota Supra

4. Porsche 718 Boxster

5. Jeep Gladiator

6. Chevrolet Bolt

7. Hyundai Veloster

8. Polestar 2

9. Jeep Wrangler

10. Honda Insight

10. nejlepších aut pro malé řidiče

1. Subaru Forester

2. BMW řady 7

3. Lexus ES

4. Volvo XC90

5. Subaru Outback

6. BMW X5

7. Lexus RX L

8. Volkswagen Tiguan

9. Honda Odyssey

10. BMW X3

10. nejhorších aut pro malé řidiče

1. Mazda MX-5

2. Jeep Wrangler

3. Chevrolet Camaro

4. Toyota Tacoma

5. Jeep Gladiator

6. Mitsubishi Mirage

7. Chevrolet Colorado/GMC Canyon

8. Jeep Renegade

9. Ford F-150

10.Nissan Titan

BMW řady 7 je vozem, který nejlépe vyhovuje malým i vysokým řidičům. Foto: BMW





Mazda MX-5 oproti tomu dělá značné problémy oběma táborům. Foto: Mazda

Zdroj: Consumer Reports

Petr Prokopec