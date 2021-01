Majitelé výhodných čínských SUV s nimi měli ihned přestat jezdit, teď možná nebudou litovat před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Haval

Celý problém může být černou kaňkou na pověsti stále atraktivnějších automobilových novinek z Číny, stejně jako se může stát ukázkou toho, že tito výrobci jsou schopni se i v nepříjemné situaci zachovat správně. Zatím to vypadá na to druhé.

Nových čínských aut je stále víc a jsou stále zajímavější. Už to nutně nemusí být jen alternativy Dacií či škodovek, ale i podstatně lépe situovaných aut. Nakonec, včera jsme vám ukazovali nové velké luxusní SUV s 680 koňmi výkonu, které by do kapsy snadno strčilo i kdejaké BMW. Vtip je ale v tom, že tato auta jsou v každém případě levná - oni konkurenti Škod stojí snadno polovinu, zmíněný luxusní obr se stovkou pod 5 sekund přijde na 1,3 milionu.

Za takové situace se ale na mysl pochopitelně vkrádá otázka, jak je to s kvalitou, neboť udělat auto hezké, vybavené nebo dokonce i rychlé nemusí být až tak složité. Těžké je ale zajistit, aby to všechno fungovalo za všech okolností a pokud možno ne jen pár měsíců nebo let. Tady mohou mít Číňané vážné problémy, které neodhalí nic než čas.

Nedávný případ pak ukázal, že jejich kvalita není neprůstřelná. Čínskému Havalu se stalo, že jeho auta - a rovnou nejprodávanějšího modelu - začala zejména v místech s velmi nízkými teplotami hořet. Autům totiž ve velké zimě začal unikat benzin z palivové soustavy a to je k požáru vždy blízko. Nešlo navíc o ojedinělé případy, řada jich byla zmapována a dá se předpokládat, že o většině jsme se stejně nedozvěděli.

Úřadům tak nakonec nezbylo nic jiného než všechny vozy poslat do servisů a 16 tisíc majitelů požádat, aby s nimi okamžitě přestali jezdit. To je pro image čínských aut obecně jistě problém, lze ale kvitovat, že Haval se situaci snaží aktivně řešit. Majitele pozval do servisů ještě dříve než úřady a i nyní se snaží zachránit, co se dá.

Vědoma si toho, že dobře vyřešený problém může učinit vztah se zákazníkem pevnějším než žádný problém, zaslal Haval v reakci na výše zmíněné vyjádření, podle nějž bude všechny stižené majitele kompenzovat. Pokud u vozu fakticky došlo k úniku paliva a sebemenšímu požáru, mohou si majitelé vybrat, zda chtějí úplně nový vůz, nebo vrátit plnou sumu zaplacenou za ten zakoupený. Ostatním pak nahradí veškeré náklady spojené se zajištěním náhradního druhu dopravy, tedy kupříkladu adekvátního auta z půjčovny.

Haval se tak podle svých slov snaží předejít soudním sporům a velmi pravděpodobně se mu to povede - více po něm rozumně nelze požadovat a lidé na fóru majitelů těchto aut jsou přístupem automobilky příjemně překvapeni. Ostatně je to lepší přístup, než jaký známe od většiny zavedených výrobců. Ti často hrají mrtvého brouka a pasivně řeší jen následky problému, nebo nabízejí záměrně nepřiměřenou kompenzaci kalkulujíc, že většina lidí se s tím spokojí a pár žalob bude stát méně než plošná kompenzace. Zda ovšem lepší přístup Havalu bude stačit na zachování dobrého jména, ukáže znovu jen čas.

Havalům F7... Foto: Haval



...a F7x prodaným v Rusku hrozí požár, měly by přestat jezdit a musí do servis. Automobilka se tuto věc snaží řešit neobvykle vstřícným způsobem. Foto: Haval

Zdroje: Haval, Haval Clubs

