Konec manuálního řazení v autech nečekejte, pořád ho chce neskutečně mnoho bohatých zákazníků

Pokud něco chce 10 procent zákazníků Škody Fabia, ze židle to zvedne málokoho. Tady se ale bavíme o docela jiných poměrech. Po ručním řazení momentálně touží násobně více kupců mnohonásobně dražších aut, ty už si nedovolí odmítnout nikdo.

Aut osazených manuálními převodovkami neustále ubývá. A nejde už jen o prémiový segment, zasažen byl tímto trendem i trh s mainstreamovými vozy. Stojí za tím jak automobilky, tak i jejich zákazníci. V prvním případě zde totiž máme redukci nákladů, neboť vyvíjet nový vůz s pouze jednou převodovkou je pochopitelně levnější, než kdyby v nabídce měly figurovat dvě. Podstatnou roli hrají i menší náklady spojené s nadlimitní spotřebou či emisemi, pracovat se dá i s vyzpytatelnějšími výdaji spojenými se záručními opravami. Lidé si pak stále více zvykají na vyšší standard, čemuž výrobci s ohledem na výše zmíněné rádi vychází vstříc.

Přesto můžeme bezpečně říci, že na pohřeb manuálů hned tak nedojde, i když se jej mnohé značky již zbavily. U řidičsky zaměřených aut trojice pedálů více zapojuje do hry a lidé si toho zjevně váží stále více. Je pak sice možné, že při sprintech budete pomalejší než v případě automatu, což je právě důvod, proč manuálům dalo vale Ferrari a Lamborghini, ovšem pro spoustu nadšenců se nejedná o tu nejzásadnější vlastnost. Podstatnější pro ně je, aby jim plná kontrola nad vozem vykouzlila úsměv od ucha k uchu. A když k tomu přidáme, že jde o velmi bohaté lidi, není moc důvodů pochybovat o tom, že manuály čeká ještě dlouhý život.

Jednou ze značek, které o pohřbu trojice pedálů uvažovaly, bylo Porsche. Není to až tak překvapivé, značka k tomu měla podstatné důvody zmiňované v úvodu, navíc jeho PDK je opravdu dobrý automat. Jenže kupci drahých vrcholných verzí GT volí ruční řazení v takovém počtu, že je prostě nelze ignorovat. V Austrálii, odkud máme přesnější čísla, jde o neskutečnou polovinu lidí.

„Mohu potvrdit, že v případě 911 GT3 a šestiválcových verzí modelové řady 718 se manuál na objednávkách podílí ze zhruba 50 procent,“ uvedl Chris Jordan, který pro automobilku na nejmenším kontinentu zajišťuje kontakt s veřejností. Mimo to pak dodal, že v případě Porsche 911 Carrera GTS je zájem o trojici pedálů přibližně 20procentní. V případě čtyřválců řady 718 jde nicméně již pouze o 5procentní podíl, což rovněž odpovídá objednávkám variant 911 Carrera a Carrera S (Carrera ale manuál vůbec nenabízí, což statistiku trochu deformuje).

Pokud se přitom zadíváme na statistiky, zjistíme, že manuál mělo pouze 5 procent ze všech osobních aut, které se loni v Austrálii prodaly. Zájem o trojici pedálů tedy ve všeobecném měřítku skutečně rok od roku klesá. Ruční řazení tak skutečně zůstává v oblibě hlavně u náročných kupců drahých aut.

„Poslední verze převodovky PDK je extrémně schopná na všech úrovních nastavení, a to včetně ostré jízdy po okruhu. Nicméně ti, kdo touží po intenzivních zážitcích, milují jízdu s manuální převodovkou. To je podstata vozů Porsche, starých i nových,“ dodal Jordan. Jak se tedy zdá, značka trojici pedálů do důchodu rozhodně nepošle, ač to původně zvažovala. A inspirovat může i jiné - konkurence se zjevně připravuje o podstatnou část prodejního potenciálu, pokud nic takového nenabízí.

Nároční zákazníci Porsche manuální řazení stále milují, v Austrálii jej hned polovina všech prodaných 911 GT3. A velký zájem o trojici pedálů je u Porsche z řady GT celosvětový. Foto: Porsche

