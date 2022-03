Ruční řazení zažívá vzkříšení, do nové generace japonské legendy ho chce 70 procent lidí před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Honda

Někteří říkají, že ruční změna převodových stupňů je přežitek, který už skoro nikdo nechce. A volí jej leda ti, kteří nechtějí dávat peníze navíc za mnohdy drahé automaty. Není to pravda, zjevně ne. A potvrzení přichází z toho asi nejméně pravděpodobného místa.

Honda Integra je jednou z největších legend japonské automobilky. Stojí za tím hlavně provedení Type-R, jenž v rámci třetí generace dorazilo v roce 1995. Na montážních linkách pak vydrželo šest let, během kterých definovalo ovladatelnost předokolek. Integra překonala zesměšnila vše, co tu bylo předtím. A zároveň nastavila laťku všemu, co dorazilo poté. Není tedy překvapivé, že na bedrech nového provedení leží nemalý tlak. Jakkoliv ovšem nás Integra páté generace příliš nenadchla, Američané jsou zjevně z jiného těsta.

V zámoří má totiž Integra zjevně nadále image dokonalého řidičského nástroje, pročež zhruba 70 procent zájemců o ni sáhlo po verzi s manuální převodovkou. To by bylo neskuteční číslo kdekoli, natož pak ve Státech, kde se obecný zájem o manuály drží v nízkých jednotkách procent. Tuto informaci potvrdil tisku Emile i Korkor, který je asistentem viceprezidenta pro prodeje. Jeho slova jsou překvapivá i proto, že šestistupňový manuál není k dispozici u základního stupně výbavy. A u těch vyšších se za něj dokonce bude připlácet. Ani to však evidentně zájem publika neposlalo k zemi, právě naopak.

„Jsme dokonale potěšeni odezvou zákazníků na novou Integru. Celkový zájem překonal naše očekávání a nejvíce vzrušující je fakt, že okolo 70 procent lidí sahá po šestistupňovém manuálu. Jsme si tak jisti, že nová Integra inspiruje novou generaci nadšenců, kteří se stanou zákazníky značky Acura,“ uvedl Korkor pouhý týden po otevření předobjednávkových knih.

Jak jsme už zmínili, je to překvapení, na druhou stranu byla ale Integra vždy volena hlavně s manuální převodovkou. Ta se napříč předchozími čtyřmi generacemi postaraly o 56 procent veškerých registrací. Tato reputace zjevně napomohla i zájmu o novinku, pročež bychom měli doufat, že Honda znovu stvořila nadčasovou ikonu. V opačném případě by se totiž dlouho budovaná působivá image modelu Integra zhroutila jako domeček z karet.

V tomto ohledu se ale Japonci zjevně rozhodli, že neponechají nic náhodě. Šestistupňový manuál proto osadili technologií automatických meziplynů, stejně jako je jeho součástí samosvorný diferenciál. Pokud po něm navíc zákazníci sáhnou, mohou dále počítat i s paketem Technology, jenž zahrnuje adaptivní tlumiče a individuální jízdní režim. Jak manuál, tak i automat jsou pak výlučně spjaty s přeplňovanou jedna-pětkou, která produkuje 203 koní a 260 Nm točivého momentu.

Honda Integra dorazí na americký trh pod logem značky Acura. V základu je k mání pouze s automatem, přesto však zhruba 70 procent zákazníků zatím sáhlo po manuálu, za který se dokonce má připlácet. Konkrétní sumy ale zatím nejsou známy. Foto: Honda

Zdroj: Motor Trend

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.