McLaren se dál trápí, loni prodělal 11,5 milionu korun na každém autě. I proto kapituloval a po letech odmítání nabídne SUV

Britská automobilka byla posledním větším výrobcem supersportů, který dál zarytě odmítal nabídnout SUV i elektromobil jako něco, co se neslučuje s jejími principy. Nakonec ale pod tíhou mizerných ekonomických výsledků kapitulovala.

Britský McLaren je mi nadmíru sympatický, hlavně proto, že jde o značku, která se hmotnost svých aut dál snaží držet co nejníže. Něco takového se dnes už v automobilové branži moc nenosí, přitom právě skrze co nejmenší počet kilogramů lze dosáhnout jak působivých jízdních zážitků, tak i nižší spotřeby a celkově vysoké provozní efektivity. Problémem však je, že od příchodu kupé MP4-12C v roce 2011 se tato značka příliš nezměnila. Svá auta totiž stále vyvíjí okolo osmiválcového motoru a karbonového monokoku.

Na takové kombinaci jistě není nic špatného, Britové navíc každý model naladí výkonově trochu jinak. Jenže ve finále dostáváte vždy velmi podobné auto. Není tedy divu, že po třinácti letech nabídka značky již tolik netáhne. A nepomohlo ani to, že předloni dorazil model Artura, který se dočkal šestiválce spojeného s hybridní technikou. I když pohonné ústrojí bylo jiné, vizuálně je tento vůz až příliš podobný svým sourozencům. A nikdo nechce mít ve sbírce několik podobných vozů.

Výsledek tohoto přístupu aktuálně výmluvně shrnul magazín Road & Track. Z jeho počtů vyplývá, že McLaren loni po celém světě prodal pouze 2 137 aut, zároveň však dosáhl ztráty převyšující jednu miliardu dolarů (cca 23 mld. Kč). Znamená to tedy, že Britové na každém prodaném voze tratili přes 500 tisíc USD (11,5 mil. Kč). To je horší výsledek, než s jakým jsou spojovány elektrické start-upy. Něco takového navíc přichází v době, kdy je po supersportech ze staré školy opravdu velký hlad.

Protože značka prodala už pomalu vše, co mohla, bylo delší dobu jisté, že budou muset přijít opravdu radikální kroky. A na ty ve Wokingu skutečně došlo. Nový šéf automobilky Michael Leiters totiž přiznal, že McLaren již pracuje na SUV. Tedy na typu auta, který Britové dlouho odmítali. Za to se jim pak sice v médiích dostávalo potlesku, ovšem z toho se člověk nenají. Jenže práce jsou teprve v samotném zárodku, načež bude muset firma přežít ještě několik hubených let.

McLaren totiž zjevně ani nerozhodl, jaké ústrojí SUV dostane - Leiters by nicméně preferoval plug-in hybridní. Což není až takové překvapení, neboť model 750S byl představen jako vůbec poslední vůz značky s čistě spalovací jednotkou. Britové jsou ochotni přistoupit na daném projektu ke spolupráci s jiným výrobcem, požadují však, aby bylo zachováno jejich DNA. Něco takového ale zavání zopakováním fiaska zvaného SLR.

Kromě SUV Britové pracují na další dříve odmítané věci, tedy na elektromobilu, u kterého chtějí dosáhnout podobné hmotnosti, s jakou je spojována zmíněná plug-in hybridní Artura. Ta se všemi náplněmi váží 1 500 kg. Spárovat takovou hodnotu s bateriovým pohonem by tedy bylo rozhodně hodné potlesku. Jenže elektromobilita rozhodně není tím, na čem se dnes dá vydělat, zvláště když zájem publika chladne. A nejvíc je to vidět ve sportovním segmentu.

Značka se tak do jisté míry ocitla v pasti. Doufejme tedy, že ji Leiters vyvede z této šlamastyky ven, ostatně díky svému předchozímu působení u Ferrari by měl vědět, jak na to. Nejde tu přitom jen o to, že rovněž Italové již dávno odklepli SUV, ale hlavně o rozmanitost, se kterou je jejich portfolio spojeno. Za oněch 13 let totiž rozhodně nevyráběli to samé, ostatně 812 Superfast nevypadá stejně jako Roma, která se liší od 296 GTB.

Další osud McLarenu jsou tedy nyní ve hvězdách. Leiters dále uvedl, že vozy jako P1 či Senna spadající do tzv. ultimátní série jsou nadále „vrcholnou prioritou“. Nicméně je třeba, aby se daleko více lišily od běžné produkce, a to především designově. Koneckonců s exkluzivními supersporty lidé jezdí pramálo, spíše je mají vystavené ve svých garážích. A právě proto nechtějí, aby si byly podobné jako vejce vejci.

Taková šestiválcová hybridní Artura...



...se od osmiválcového pouze spalovacího 750S vlastně na první pohled příliš neliší. Není tak divu, že zákazníci se před showroomy nehoufují. Zvláště když taková je situace již déle než dekádu.

