McLaren zveřejnil cenu nové náhradní baterie pro hybridní P1, i bohatí sběratelé museli suše polknout

Jednomu z tria takzvané svaté trojice hybridních hypersportů začínají ve větší míře odcházet baterie benzin-elektrického pohonu a aby McLaren majitelům nenabízel jen staré zboží, odhalil novou náhradní baterii. Je neskutečně drahá, i když nepřináší hmatatelná zlepšení.

McLaren P1 patří mezi nejúchvatnější auta historie. Vznikl pouze v 375 silničních exemplářích a svého času plnil po boku Ferrari LaFerrari a Porsche 918 stránky snad všech automobilových médií. Od té doby ale uběhla spousta vody. Věřte nebo ne, od vyrobení prvního sériového McLarenu P1 uběhne brzy 9 let a už víme, co po takové době dělají baterie hybridních a elektrických aut. I když tušíme, že většina majitelů P1 najela s vozem od jeho koupě nanejvýš pár tisíc kilometrů, stále více z nich vyžaduje nový akumulátor, aby bylo možné je dále naplno používat.

Náhradní baterka pro P1 byla od McLarenu pochopitelně k dispozici vždy - ta samá, kterou vůz dostal z výroby. Šlo o 4,7kWh akumulátor o hmotnosti asi 100 kg, který vozu vystačil na maximálně 12 km jízdy čistě na elektřinu. Nebyl to podstatný parametr, smyslem hybridního pohonu zde byla dynamika, přesto se - podobně jako u 918 a LaFerrari - musíme ptát, jak rychlé by toto auto bylo bez elektrické „složky”. 100 kg navíc jen kvůli baterce, k tomu tu máte další spoustu kilo kvůli elektromotorům a vůbec dalším částem hybridního pohonu, kterému stejně jednou dojde „šťáva”, to nezní jako dobrý obchod. Technici Porsche se svého času nechali slyšet, že kdyby 918 dostala jen spalovací motor, na okruhu by byla díky nižší hmotnosti navzdory nižšímu výkonu rychlejší.

O tom ale dnes nemusíme filozofovat, neboť nehybridní P1 neexistuje a bez baterie nefunguje. V momentě, kdy baterie začaly ve větší míře „odcházet”, se tedy McLaren rozhodl přijít s jejich lepší náhradou, neboť vývoj o dekádu později pokročil a je-li poptávka... Automobilka tedy odhalila novou náhradní baterii pro P1 a její parametry jsou fascinující. Jen si nejsme jisti, zda v dobrém smyslu slova.

Nová baterie má jednu zcela podstatnou výhodu, a tou je ona hmotnost. Místo 100 kg váží 45 kg, což je výrazné zlepšení, tím ale pozitiva končí. Akumulátor má úplně tu samou kapacitu jako dříve, tedy jen 4,7 kWh, se kterou místo 12 km ujede po nabití „bezemisně” jen 3 km. Nespletli jsme se, z nějakého důvodu přišlo zhoršení o 75 %. Díky hmotnosti se pak sice zlepšila akcelerace o 0,4 sekundy, což zní skvěle, ale není to zrychlení ani na 100 km/h, ani na 200 km/h, ale na 300 km/h. Zní trochu jako vtip udávat zlepšení akcelerace z 0 na 300 km/h o 0,4 sekundy, to snad nikdo nemůže poznat.

„To nejlepší” je ale cena. McLaren bude za nový akumulátor chtít v přepočtu - podržte se - přes 3,6 milionu Kč. Za to si můžete koupit třeba celé ojeté Porsche 911 Turbo S a mít auto ne zase o tolik pomalejší. Jasně, P1 je jiná liga, ale ne zase tak jiná liga, aby pro něj akumulátor mohl stát tolik co celé Turbo S i s akumulátorem. Tento navíc za cenu přes 3,6 milionu přináší sice pěkné odlehčení, ale ve výsledku sotva hmatatelný vliv na dynamiku a znamená minimalizaci elektrického dojezdu, který může být podstatný pro klasifikaci vozu z hlediska povolení vjezdu do některých míst. Tohle muselo i mezi velmi zámožnými sběrateli vyvolat pár suchých polknutí...

McLaren P1 je dodnes dechberoucí auto, o tom žádná.



Ovšem náhradní baterie za 3,6 milionu předkládaná jako projev evoluce, která sotva změní dynamiku a odstraní tři čtvrtiny elektrického dojezdu? To je silná káva.

