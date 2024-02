Mercedes dál přehodnocuje svou sázku na elektromobily, dealery zaplaví „levnými” spalovacími vozy, preferují je i bohatí před 6 hodinami | Petr Miler

Kroky německé značky ukazují, jak rychle se může přístup automobilek k této věci změnit. Odhodlání přejít během dalších pěti let jen na elektrická auta je minulostí. A i když firma dál hlásá, že později to pořád udělat chce, bezprostřední kroky míří přesně opačným směrem.

Potřebovali bychom prsty mnoha rukou, abychom spočítali, kolikrát nás za uplynulé roky Mercedes peskoval za naše otevřené zpochybňování schůdnosti jeho záměru prodávat do roku 2030 jen elektrická auta. Zrovna německá automobilka přitom byla a je v pozici, kdy její zákazníci přinejmenším v ekonomické a do jisté míry ani v uživatelské rovině nemusí vnímat elektrický pohon jako vysloveně problematický.

Přesto jsme označili za nesmysl s takovými záměry přicházet, natož pak se je pokoušet realizovat. Elektrický pohon se svými současnými limity prostě nikdy nebude pro všechny, tak proč vůbec chtít nabízet jen ten, pakliže takovou věc nemusíte udělat z popudu jiných? Jako obzvlášť nesmyslné se to jeví z českého pohledu, neboť v našich končinách loni třícípá hvězda prodala navzdory jejich bující nabídce, nekonečné marketingové podpoře a enormní „indoktrinaci” dealerů jen 5 procent aut s elektrickým pohonem. Dieselů bylo 59 procent.

Mercedes musel dlouho sám cítit, že tenhle plán hodně drhne, přesto mu dlouho věřil a oháněl se po všech kolem, kteří s ním nejeli na jedné lodi. Až ji sám opustil. Přímo nejvyšší šéf Mercedesu nedávno oznámil, že plány s rokem 2030 padly a firma nyní slibuje, že spalovací motory bude prodávat i dlouho poté. Záhy přišla další rána, když značka zcela odpískala elektrické modely EQ, a teď tu máme ránu třetí, snad ještě pikantnější.

Dozvídáme se o ní z USA, kde podle zdrojů kolegů z Auto News začala ta samá firma, ten samý Mercedes dokonce tlačit na to, aby dealeři zvýšili prodeje za pomoci „levných” spalovacích modelů. To je obrat o 180 stupňů během chvíle, přičemž i jeho poslední projev reaguje jen na to, že tahle auta prostě nejde ve větším počtu prodat.

Mercedes tedy oznámil dealerům, že má v plánu zaměřit se na dostupnější vozy a nabídku rozšíří o víc modelů se spalovacími či nanejvýš hybridními motory. Jde o reakci na nářky dealerů nad neprodejností elektrických novinek, které přitom musí ve svých nabídkách preferovat. „Náklady spojené s prodejem těchto aut mě ničí,” řekl Auto News jeden z oficiálních prodejců vozů třícípé hvězdy. „Raději bych měl v nabídce levnější auta s obrátkovostí kratší než 30 dnů, na kterých bych mohl vydělat méně, než abych půl roku sušil elektromobily za 100 tisíc dolarů a prodělával na nich,” uvádí dále.

Další z prodejců říká, že tu ani moc nejde o peníze, ale hlavně o pohon - i nejbohatší zákazníci preferují benzin před elektřinou. „Nemyslím si, že tohle je místo pro Mercedes. Většina našich nejlepších klientů, kteří hledají auta orientovaná na výkon, volí benzínový motor před elektromotorem,” uvedl dále a je přesvědčen, že jen změna orientace znovu na benzinové vozy dovolí značce dál růst. A půjde to rychle: „Ještě před koncem tohoto čtvrtletí uvidíme velkou změnu ve skladbě zásob, kdy dodávky spalovacích modelů budou vyšší než těch elektrických,” dodal dealer Mercedesu pro Auto News.

Analytici tento posun vítají, také je elektrické odhodlání opouští: „Mercedes udržuje kontakt s realitou, místo aby se ji snažil změnit,” řekl k věci šéf Edmunds Insights Ivan Drury. Škoda jen, že tento krok přichází až po mnoha letech, kdy se automobilky jako Mercedes realitu změnit pokoušely. Ale lepší změnit přístup pozdě než později, že?

Pikantní je, že sama automobilka to nijak nepopírá, byť to balí do diplomatických frází: „Jsme velmi rádi, že můžeme na trh uvést to, co je potřeba, což je správná rovnováha mezi produkty se spalovacími motory, elektrickými vozy a nyní také do mixu přidanými dobíjecími hybridy,” uvedl k věci Senol Bayrak, obchodní ředitel amerického zastoupení Mercedesu. A ani vyjádření německé centrály nevyznívá jinak: „Naší dlouhodobou strategií je přejít v budoucnu výhradně na elektřinu tam, kde to podmínky na trhu dovolí. V kratším časovém horizontu ale využijeme sílu našeho portfolia a vyvážíme taktickou flexibilitu spalovacích, elektrických a hybridních aut pro maximalizaci možnosti růst a přizpůsobit se požadavkům trhu.”

Řečeno bez floskulí Mercedes prostě přestal ignorovat představy svých zákazníků. To je pochopitelně dobře, musíme se ale ptát, proč ho vůbec kdy napadlo s tím začít. A jak si mohl byť jen na vteřinu myslet, že to dopadne jinak než tak, jak to dnes dopadá.

Auta jako Mercedes EQE působí od začátku jako velmi obtížně prodejné zboží. Po letech snah vnucovat je klientům skoro za každou cenu a za pár let prodávat jen ta, nyní automobilka z této pochybné strategie vycouvala a dokonce znovu otevřeně sází na spalovací vozy. Foto: Mercedes-Benz

