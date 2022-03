Mercedes jedním gestem ukázal Tesle, kdo je dnes skutečný lídr na poli autonomního řízení před 4 hodinami | Petr Prokopec

Tesla se ráda tváří, že na tomto poli udává tempo vývoje a spousta lidí to vzala jako fakt. Kdyby tomu tak ale skutečně bylo, dávno by nabídla alespoň autonomní řízení úrovně 3 a především by učinila krok, ke kterému se nyní odhodlal Mercedes.

V loňském roce Mercedes-Benz jako vůbec první automobilka na světě pustil do prodeje třídu S osazenou autonomním řízením Drive Pilot úrovně SAE3. Při premiéře jsme nicméně nebyli z Němců dvakrát nadšení. Na první pohled se totiž zdálo, že nic nového nepřináší a ve srovnání s takovou Teslou udělali spíše krok vzad. Jejich technologie je totiž značně omezená, neboť funguje jen při rychlostech do 60 km/h. Používat ji lze pak jen na zmapovaných dálnicích bez kruhových objezdů, semaforů, a to navíc jen ve dne a pouze za hezkého počasí.

Pokud si přitom uvědomíme, že s vozy Tesly můžete v podstatě dojet ze své garáže až třeba do práce na druhém konci města, aniž byste se zapojili do hry, pak Mercedes se svým systémem Drive Pilot zdánlivě hraje druhé housle. Nicméně aktuálně se ukázalo, že Němci mají pro daná omezení stěžejní důvod. Oznámili totiž, že pokud vůz s aktivovaným autonomním řízením bude účastníkem dopravní nehody, veškerá zodpovědnost leží na značce. To je vskutku přelomové a pro Teslu jde o slušný políček.

Právě zodpovědnost je totiž něco, čemu se americká automobilka vyhýbá více než čert kříži. Jasně se to ukázalo v lednu, kdy byl ze dvou případů zabití obviněn Kevin George Aziz Riad. Jeho Model S s aktivovaným systémem Autopilot totiž projel křižovatku na červenou a ve vysoké rychlosti narazil do Hondy Civic, jehož posádka byla na místě prohlášena za mrtvou. Riad přitom veškerá obvinění odmítá, o jeho vině nicméně rozhodně až soud. Ten se nicméně bude muset zabývat i žalobou na Teslu.

Jak vše dopadne, je těžké předjímat. Nicméně se nedá příliš předpokládat, že by Riad od soudu odešel zcela nevinný. Navzdory zavádějícím názvům totiž Tesla disponuje pouze technologiemi úrovně SAE2 či SAE2+, které vyžadují od řidiče neustálou kontrolu. Něco takového se ale bohužel ve zmiňovaném případu nestalo. Jen na samotného majitele bychom si však prstem ukazovat neměli, neboť systémy značky jsou kritizované již léta, ta s nimi však nic neudělala. Nezasáhla však ani americká vláda.

Suma sumárum tak lze říci, že pokud si chcete za volantem užívat autonomní jízdy - a tím myslíme skutečně autonomní, kdy vám bude umožněno i telefonovat za volantem, za což by jindy hrozila pokuta -, pak vsaďte spíše na Mercedes než na Teslu. Je sice pravda, že prozatím k něčemu takovému může dojít jen v Německu, nicméně ještě do konce roku by na seznam měla přibýt také Kalifornie, Nevada a další americké státy i světové země. V žádné z nich vás nicméně za případnou havárii popotahovat nebudou.

Technologie Drive Pilot je zatím aktivní pouze v Německu, pro úroveň SAE3 totiž automobilky již potřebují schválení úřadů. To není snadné získat, vyžadována je opravdová kvalita, nikoliv jen zavádějící názvy. Právě proto si ovšem třícípá hvězda mohla dovolit převzít odpovědnost za havárie. Foto: Mercedes-Benz

