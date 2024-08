Mercedes stále vyrábí nové auto s motorem 6,2 V8 bez turba, dostanou se k němu ale jen vyvolení včera | Petr Prokopec

Třícípá hvězda je v poslední době skloňována hlavně kvůli nesmyslnému vyřazování osmiválců z nabídky a současně extrémnímu nárůstu hmotnosti nových aut. V tomto kontextu překvapí, že vyrábí i nový lehký vůz s atmosféricky plněným 6,2 V8, je to ale jeho poslední štace. A není zdaleka pro každého.

Vůbec první automobilový závod historie proběhl 22. července 1894, tedy již před dlouhými 130 lety. Z vítězství se po 126 kilometrech, která zabrala trasa z Paříže do Rouen, radoval vůz osazený motorem z produkce Daimleru. A právě na tento moment se třícípá hvězda rozhodla zavzpomínat v Pebble Beach. Její stánek na akci Concorso d'Elegance tak byl jedním z největších, neboť kromě osmiválcového SL a dvanáctiválcové třídy S, jež se chlubily logem Maybachu a poněkud pouťovým designem, dorazil i okruhový speciál AMG GT3 Edition 130 Y Motorsport. A to je svou podstatou věru překvapivý vůz.

Automobilka jej vyrobí jen v 13 kusech, tedy jeden za každou dekádu, která od zmíněného podniku utekla. Vzhledově budou všechny odkazovat na Mercedes-Benz 300SL z roku 1952, který vyhrál závody Carrera Panamericana a 24 hodin Le Mans. Modrobílou kombinaci přitom na bocích doplňuje číslice 130 a logo slavné divize z Affalterbachu, jež se objevuje také na střeše. Vše pak uzavírají 18palcová hořčíková kola napomáhající snížit hmotnost vozu na pouhých 1 275 kg.

Toto číslo je s ohledem na současnou produkci značky, která je v případě čehokoli ambicióznějšího přibližně o tunu těžší, pomalu neuvěřitelné. A to samé platí o motoru skrývajícím se pod protáhlou přední kapotou. I když značka u silničního GT3 používá čtyřlitrový přeplňovaný osmiválec, v případě okruhového provedení sází na 6,2litrovou atmosférickou jednotku z předchozího SLS AMG. Protože jde ale o vůz, který nemusí odpovídat pravidlům FIA, došlo ke zvýšení výkonu na 680 koní v 7 250 otáčkách.

S nabušenou jednotkou byla spárována také karoserie produkující o 15 procent víc přítlaku, než je tomu u homologovaných závoďáků. Stojí za tím jak obrovité zadní křídlo, tak i přepracovaný zakapotovaný podvozek končící difuzorem. Výroční edice pak disponuje i systémem DRS, který jí umožňuje dosáhnout maximálky 315 km/h. Co se zrychlení na stovku týče, to již značka neuvádí. Dodává však, že tovární jezdec Jules Gounon dosáhl v Bathurstu nového rekordu 1:56,605.

Na trati dlouhé 6 213 metrů tak novinka překonala dosavadní nejrychlejší čas o 2,074 s. Oněch 13 aut by tedy mohlo oslovit hlavně ty, pro které není vším jen akcelerace na pár desítek metrů v přímém směru. Bude ovšem třeba rozbít hodně prasátek, neboť ceny startují na 1,03 milionu Eur (cca 25,85 mil. Kč) bez daně. Mercedes však dodává, že je to vůbec naposledy, co je zmiňovaný atmosférický motor použit, načež lze vůz brát jako ideální investiční příležitost, neboť jeho hodnota jen poroste.

Nyní tak už jen v rychlosti hodíme očkem po interiéru, kde se modrobílá kombinace objevuje na potahu sedadel, zatímco jejich hlavové opěrky zdobí hnědá kůže. Ta pak ideálně ladí s volantem, jehož boční ramena jsou z hnědého ořechového dřeva. Nechybí ani ochranná klec, stejně jako pětibodové bezpečnostní pásy, požární systém či přepracovaná středová konzole, na níž lze najít i tlačítko kompletně deaktivující veškerou elektroniku.

Je až neuvěřitelné, že i letos třícípá hvězda nabízí lehké auto s čistě benzinovým atmosférickým motorem, na něco takovému u ni již nejsme zvyklí. Ovšem i to je důvod, proč je limitované AMG GT3 k mání za 25,85 milionu korun bez daně. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

Petr Prokopec

