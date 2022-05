Ani Mercedes nechápe, co se děje s jeho formulí, vaz mu má lámat přehlížené nové pravidlo před 5 hodinami | Petr Miler

Zoufalství, to je to jediné, co čiší ze slov šéfa týmu i hlavy jeho technického vývoje. Oba muži otevřeně přiznávají, že nechápou, co se děje. A kvůli tomu nejsou zatím schopni přijmout klíčové strategické rozhodnutí pro letošní i příští sezónu.

O víkendu se jela premiérová Velká cena Miami Formule 1, která se změnila v další ukázku mistrovství Maxe Verstappena a jeho Red Bullu. Jakkoli tuto trať - stejně jako kdokoli jiný - dříve nepoznal, technické problémy v pátek i v sobotu jej vyřadily z velké části volných tréninků a v sobotu se po chybě kvalifikoval „až třetí”, v neděli předvedl bezchybnou jízdu, probojoval se do čela závodu a přes nepřízeň osudu v podobě výjezdu safety caru odrazil i závěrečné útoky Charlese Leclerca na Ferrari.

Po zásluze tak vyhrál a má letos zatím vskutku pozoruhodnou bilanci - pokud dojel, zvítězil, to už se stalo třikrát. Protože jej ale ve zbylých dvou závodech vyřadily technické problémy, je v šampionátu až druhý právě za Leclercem. Byl to další zajímavý závod, na pozadí boje o nejvyšší příčky se ale odehrávalo ještě jiné drama, pro jehož shrnutí stačí jedno slovo: Mercedes.

Už před závodem jsme psali, že má být rozhodující pro další směřování týmu. Třícípá hvězda totiž přivezla do USA řadu dílčích modifikací, které ji mohly vrátit do bojů o nejvyšší příčky. Pokud by se to stalo, sezóna mohla být stále její, pokud ne, mohlo padnout rozhodnutí, že vývoj bude soustředěn už na příští rok a letošek Mercedes nějak dojezdí. Nestalo se ale ani jedno.

Závod nebyl pro Mercedes úplná katastrofa, George Russell i díky onomu safety caru dojel pátý, Lewis Hamilton šestý. Sedminásobný šampion měl znovu smůlu, když jej Russell zdolal i přes start z hloubi pole, ovšem nemusí to být jen štěstí a smůla - někteří říkají, že Russell volí strategii přiměřenou možnostem auta a jede na maximum bodů, Hamilton se tváří, že je pořád součástí špičky a prohrává s Georgem R. právě kvůli tomu. To ale nakonec není tak podstatné, klíčové je, že Mercedes z celého představení vůbec není chytrý.

Němci se totiž zdáli být v trénincích mnohem silnější, jejich esprit ale pak kamsi vyprchal. Kam? To sami neví resp. nechápou, proč tomu bylo chvílemi také jinak. „Měli jsme dobrý pátek, ale úplně nerozumíme tomu, jak se to stalo. Musíme si projít data z tohoto víkendu a analyzovat páteční tréninky, abychom ten dobrý výkon pochopili,” řekl k udivení všech Toto Wollf pro Sky Sports. A nezdálo se, že by jen přebral na party po závodě, šéftechnik Andrew Shovlin řekl v podstatě to samé: „V tom stroji je vážně rychlé auto, ale zatím nemáme klíč, kterým bychom z něj jeho výkon dostali. Vůbec to nechápeme, takže máme práci,” uvedl pro stejnou televizní stanici.

Je skutečně svérázné, když se takto vyjadřují dva nejvýše postavení manažeři stáje, to ale nakonec jen podtrhuje, v jak prekérní situaci Mercedes je. Přejeme mu úspěch, nebylo by vůbec od věci vidět po letech bojovat na podobné úrovni tři týmy, nezdá se ale, že bychom tomu byli jakkoli blízko. U Mercedesu panuje chaos, který nejlépe shrnuje další Wolffovo vyjádření - podle principála týmu nelze vyloučit ani návrat k poněkud tuctovému původnímu pojetí nového monopostu, vyloučit prostě nejde nic.

Jak je možné, že se Mercedes tak moc propadl? Všichni ukazují na nová technická pravidla, které jsou letos velkým předmětem debat, někteří ale připomínají jiné, dosud přehlížené. Týmy si od letoška musí poradit i s bezprecedentním omezeními rozpočtů na své fungování, které se Haasu nebo Williamsu prakticky nedotýkají, Mercedesu ale velmi. A komentáře ve stylu, že třícípá hvězda mohla dosud pracovat s téměř neomezenými zdroji, zaměstnávala 1 500 lidí na vývoj a výrobu dvou aut a teď prostě nedokáže fungovat dostatečně efektivně, nemusí být nemístné. Více se ukáže v průběhu roku, efektivita nakládání se zdroji přijde ke slovu i v případě jiných velkých stájí.

S tímto vozem se Mercedes pochlubil letos v Bahrajnu a šokoval zdánlivě revolučním strojem, teď ani nechápe, proč je většinou tak pomalý. Foto: Mercedes-AMG Petronas F1 Team



V úvahu tak připadá i návrat k designu, který se ukázal na předsezónních testech v Barceloně. Třícípá hvězda prý dojíždí na neschopnost efektivně pracovat pod novými rozpočtovými omezeními. Foto: Mercedes-AMG Petronas F1 Team

