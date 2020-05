Mercedes oznámil zaměstnancům v USA, že už letos nemusí chodit do práce před 7 hodinami | Petr Prokopec

K razantnímu kroku se odhodlala zámořská divize třícípé hvězdy a ukazuje tím možnou budoucnost nejen automobilových firem. Kanceláře zkrátka bude třeba méně a nečekejme, že se tento trend někdy obrátí.

Až do března letošního roku firmy jen zřídkakdy umožňovaly zaměstnancům pracovat z domova. Jenže poté přišel koronavirus a rázem byl zavedeným pořádkům konec. Kancelářské budovy se musely uzavřít a pokud dané společnosti toužily po přežití, nezbylo jim nic jiného, než přejít na tzv. home office. Ve většině zemí nyní dochází k postupnému rozvolňování restrikcí a zaměstnanci by se mohli začít do svých kanceláří začít vracet. Jenže se tak neděje, přičemž radost z toho nebudou mít hlavně developeři.

Proč, ptáte se? Věc je jednoduchá, firmy totiž zjistily, že když zaměstnance ponechají doma, ušetří tím nemalé peníze. Třeba český Avast takto neutratil zhruba milion korun za kávu. Jde o částku za zhruba dva měsíce a týká se spotřeby devíti stovek zaměstnanců. Podobnou úsporu přiznává i Mall Group, jehož vedení rovnou uvedlo, že o home office se začíná uvažovat i za normálního stavu. Firma bude moci náklady snižovat pravidelně, navíc prý bude mít větší flexibilitu při náboru nových sil.

Nejde však jen o české firmy, podobným směrem začínají mířit i ty globální. Zaměstnance chtějí ponechat doma minimálně do konce letošního roku i Google, Microsoft a Amazon. A co více, nově se k nim přidává i Mercedes. Prozatím sice jde pouze o americké ústředí, ve kterém pracuje 875 lidí, nicméně šéf zámořské divize značky Nicholas Speeks přiznává, že „pracovat z domova bylo dosud výjimkou. V nejbližších letech se to však stane normou“. Tím je víceméně řečeno naprosto vše.

Mercedes své americké ústředí v Georgii uzavřel v půlce března. A jakkoliv se původně předpokládal návrat lidí souběžně s uvolněním restrikcí, nyní Speeks potvrdil, že zaměstnanci budou pracovat z gaučů ve svých obývacích pokojích minimálně po zbytek letošního roku. Jde navíc o zkušební období, během kterého se má ověřit dopad home office na výkony lidí. Pokud ale vše proběhne bez problémů, nemusí se lidé do kanceláří vrátit již vůbec. Tedy pokud nebudou chtít.

Speeks dodal, že stávající rozhodnutí nepovede k odprodeji ústředí, které bylo otevřeno teprve před dvěma lety. Podle šéfa zámořské divize totiž někteří práci z kanceláře upřednostňují. „Mimo to bude stále i v po-koronavirovém světě potřebné, aby docházelo k osobním schůzkám.“ Nicméně práci z domova se již Mercedes nehodlá ani zdaleka bránit, přičemž dodává, že lidem by se takto mohl zkvalitnit život, neboť ušetří čas, který by jinak strávili kupříkladu dojížděním.

Pokud si uvědomíme, že tímto směrem opravdu začíná mířit velké množství firem, navíc těch gigantických, pak začíná být jasné, že se zakrátko začnou vyprazdňovat obří kancelářská centra, jež v posledních letech rostla rychleji než houby po dešti. Developery tak asi jen málokdo bude oslovovat s touhou po vybudování nových, byť je pravděpodobné, že o práci úplně nepřijdou, jen budou muset změnit své zaměření.

Ústředí Mercedesu v americké Georgii v polovině března osiřelo, zaměstnanci totiž zamířili na home office. A dle nejnovějšího rozhodnutí mohou z domova pracovat již po zbytek roku

Zdroje: Auto News, Mercedes-Benz

Petr Prokopec