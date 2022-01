Mercedes přestal přijímat objednávky na novou třídu G, stala se obětí svého vlastního úspěchu před 6 hodinami | Petr Miler

Koupit nové auto dnes obecně není tak snadné, jako po dekády bylo, třídu G teď ale nelze koupit vůbec a hned tak se na tom nic nezmění. Důvod je poněkud tragikomický, automobilka v tuto chvíli neví, co bude prodávat ve chvíli, kdy vůz bude s to fakticky dodat.

Mercedes třídy G je pozoruhodné auto v mnoha ohledech. Je trochu jako víno, neboť čím je starší, tím lépe se prodává a popírá tím obvyklý životní cyklus výrobků. O ty je obvykle největší zájem ve chvíli, kdy přijdou na trh, později poptávka po nich jen uvadá. Géčko je přes rozsáhlou modernizaci zpřed čtyř let po dekády v podstatě pořád stejné auto, přesto jedním receptem skoro každý rok jen rozšiřuje svou zákaznickou obec.

To je fajn, ale ne v době, kdy auta mnohdy není z čeho rozumně vyrábět. Mercedes je v tomto ohledu jednou z nejvíce zasažených automobilek a tato situace poněkud svérázným způsobem dostihla právě třídu G - zájem o ní se vzhledem k dostupnosti vozu stal tak velkým, až se už vůbec nedá koupit.

Informují o tom Němci z obvykle dobře informovaného blogu MB Passion, podle nichž dealeři značky už od 17. ledna odmítají objednávky na jakákoli nová Géčka. Nad důvody chvíli visely otazníky, leccos ale naznačil fakt, že ti, kteří si vůz ještě objednali, počítají s dodáním koncem roku 2024 (!), tedy skoro za tři roky. Nedokážeme si představit, co bychom si - zvláště v dnešní době - koupili s vidinou dodání v takovém časovém horizontu, části zákazníků to ale zjevně nevadí.

Problém to ovšem nepředstavuje jen pro zákazníky, ale i pro automobilku. Je to tak vzdálený termín, že vlastně ani nedokáže říci, co tou dobou bude prodávat. Je to logické, natahování fronty někde prostě musí mít svůj limit - nelze prodloužit dodací lhůty řekněme na 10 let a sdělit zákazníkům, že si mají jít koupit třeba Octavii IV, která už se dobu dobou čtyři pět roků vůbec nebude vyrábět. A i kdyby se vyrábět měla, s jakou to bude výbavou nebo s jakými motory?

Mercedes tak musel příjem objednávek zastavit, neboť stávající provedení vozu už za 2 roky a 11 měsíců vyrábět nebude. Nasvědčuje tomu i vyjádření automobilky, která potvrdila, že nové objednávky na třídu G skutečně nepřijme, neboť víc aut ve stávajících specifikacích už nevyrobí. A nechce připustit, aby zákazníci museli přijmout dodání něčeho jiného, než co si objednají. Situace se má změnit na jaře letošního roku, kdy by mělo jít vůz znovu objednat s upravenými specifikacemi výbav a jejich balíčků. Jaro je poněkud vágní termín, na druhou stranu není zase tak vzdálený. To o dodání nejspíše ne dříve než v roce 2025 nelze říci...

O Mercedes třídy G je vzhledem k výrobním kapacitám takový zájem, že se na něj čeká roky. Automobilka tak musela zastavit příjem nových objednávek, neboť by si jinak lidé dnes kupovali něco, co už jim firma reálně nebude s to dodat. Situace by se měla změnit „na jaře”. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: MB Passion, Mercedes-Benz

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.