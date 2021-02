Mercedes se rozpadá na dvě firmy, podle současného vedení je to tak lepší před 2 hodinami | Petr Prokopec

Následek špatných časů? Spíše nové doby, chce se říci. Koncern Daimler přišel na to, že jeho dvě klíčové části si vlastně nemají jak prospět, a tak dále pojedou každá na vlastní pěst.

Historie Mercedesu se začala psát již v roce 1885, kdy Karl Benz přišel s tříkolkou poháněnou spalovacím motorem. Ta je považována za první automobil světa, byť na logo třícípé hvězdy si firma musela počkat až do roku 1909. Pod názvem Mercedes-Benz pak automobilka začala vyrábět vozy až v roce 1926, kdy došlo na sloučení společností zmiňovaného Karla Benze a Gottlieba Daimlera. Její oficiální název pak nesl příjmení obou německých géniů, přičemž odkaz na Mercedes Jellinek se v něm po celou existenci firmy neobjevil.

To se nicméně změní, neboť dochází k rozdělení automobilky na dvě samostatné části, z nichž jedna bude mít na starosti nákladní vozy a autobusy. Operovat přitom bude pod označením Daimler Truck, pod nímž bude rovněž zalistována na frankfurtské burze. Majoritní podíl akcií pak bude rozdělen mezi stávající akcionáře automobilky, přičemž nová firma dostane nejen zcela nezávislý manažerský tým.

V případě druhé divize pak dojde na výše naznačené, tedy na přejmenování na Mercedes-Benz, jak firmě dnes beztak kde kdo říká. Vůbec poprvé tedy nebude v názvu figurovat Daimlerovo příjmení, což šéf automobilky Ola Källenius vyzdvihl jako „historický moment“. Zároveň dodal, že obě divize dnes fungující pod jednou střechou hlavně díky tlaku na elektrifikaci osobních aut míří beztak každá svou vlastní cestou. Každá má své konstrukční postupy i specifické zákazníky, překryvů je minimum, proto nemá smysl držet obě části pod jednou střechou.

Nezní to vymyšleně, je ale třeba dodat, že smyslem je jistě i navýšení hodnoty firmy na akciových trzích. Ostatně, čím více toho máte pod jednou střechou, tím méně je do hodnoty promítnut potenciál jednotlivých součástí. Je totiž třeba si uvědomit, že Němci jsou největšími výrobci nákladních aut na světě. Jen za rok 2019 totiž zákazníkům dodali takřka půl milionu náklaďáků, přičemž dosáhli obratu přes 40 miliard Eur (cca 1,035 bilionu Kč). Tržní kapitalizace celého Daimleru je ale dnes něco kolem 70 miliard Eur. Není to málo, ve světle hodnoty některých jiných značek to ale není ani mnoho.

Navíc i Daimler Trucks chce výhledově těžit ze současného elektrického šílenství, které je investory vnímáno pozitivně, jakkoli ekonomickou efektivitu fungování automobilek spíše devastuje. Dá se tedy předpokládat, že po vstupu na burzu půjde její hodnota razantně nahoru. Ostatně stačí jen vzpomenout na firmu Nikola.

Lze už jen dodat, že bližší detaily o rozdělení Daimleru na dvě části budou oznámeny ve třetím čtvrtletí letošního roku na valné hromadě, kde by akcionáři měli vše posvětit svými hlasy. Ono zalistování divize nákladních vozidel pak má proběhnout ještě před koncem letošního roku. Navzdory krizi by tak německá automobilka mohla letošek zakončit v optimistickém duchu.

