Mercedes skutečně mění strategii, o spoustu současných zákazníků už oficiálně nestojí před 9 hodinami | Petr Prokopec

Rychle nabyl, rychle pozbyl. To se chce říci při pohledu na teď už oficiálně odhalenou strategii třícípé hvězdy, o které se dosud jen spekulovalo. Automobilka už nestojí o kupce levnějších modelů, ke kterým si pořádně našla cestu teprve před čtvrtstoletím.

V automobilové branži začíná docházet na lámání chleba, přičemž je jasné, že přežijí jen ti nejpřizpůsobivější. Znamená to tedy, že se výrobci musí zbavit sentimentu a k řadě věcí přistupovat pragmaticky. Racionalita by velela držet se přání zákazníků, neboť s jejich uspokojováním nikdy nešlápnete vedle, většina výrobců ale hrdě následuje diktát zejména Evropské unie, což je dostává do svízelné situace.

Investice do elektromobility jsou totiž vysoké a zájem o ně je malý, a tak jsou pro automobilky obvykle nerentabilní, pokud nejde o modely za miliony. Kromě toho zdražuje naprosto vše, přičemž často dvouciferná inflace požene dříve nebo později nahoru i mzdové náklady. Vyrobit tedy nové auto není ani zdaleka levné, kvůli nedostatku mnoha komponentů je to ovšem často i nemožné.

V důsledku všeho zmíněného již pro automobilky přestávají být hnacím motorem co největší prodeje, místo toho se zaměřují na maximalizaci marží. To ve světle jejich zamýšleného přepřáhnutí na ryzí elektromobilitu napříč portfoliem nebude jednoduché, ovšem jak zaznělo třeba ve filmové sérii Transformers, bez obětí není vítězství. Vedení Mercedesu pak nejspíše tyto snímky musí hltat od rána do večera, ostatně do posledních dílů dodalo i svá auta. Nově se totiž rozhodlo zmíněného hesla držet zuby nehty.

Automobilka se totiž rozhodla takříkajíc vrátit ke svým kořenům. Pro většinu lidí tedy bude opět nedostupnou, neboť prioritou se stane luxus. Nabídka značky proto bude rozdělena na tři linie Entry Luxury, Core Luxury a Top-End Luxury, přičemž v rámci první zmíněné dojde na výraznou čistku. Ze současných sedmi zástupců mají totiž zůstat jen čtyři. Můžete si tipovat, co ze tříd A, B, CLA, GLA nebo GLB to bude. My bychom sázeli na menší SUV a něco k tomu, kupce třeba třídy B CLA značka pustí k vodě skoro jistě.

Jelikož Mercedes na rok 2024 chystá ještě elektrickou novinku základní linie, je možné, že ze zmíněných SUV zůstane pouze jedno. Podrobnosti však zatím chybí, proto se přesuneme k prostřední linii Core Luxury. Tvořit jí přitom budou třída C a třída E, stejně jako spřízněná SUV a elektrické deriváty. Jejich nové generace nicméně již nebudou postavené na platformě EVA2, kterou dostane třeba novinka pro Čínu, ale na aktuálně vyvíjené architektuře MB.EA.

Co se vrcholu týče, zákazníci budou moci nadále objednávat třídu S, EQS, SL, GLS, třídu G a stejně tak i elektrická SUV. Kromě toho budou linii Top-End Luxury tvořit modely AMG a Maybachu. Druhá zmíněná podznačka přitom už nebude spojována pouze s třídou S, dorazit má i luxusní SL a rovněž EQS SUV. Kromě toho dá Mercedes prostor i většímu množství kolaborací, jakou je třeba Maybach S680 by Virgil Abloh či kýčovitý Haute Voiture.

Značka by přitom ve srovnání s rokem 2019 ráda navýšila během příštích čtyř let prodeje linie Top-End Luxury o nemalých 60 procent, přičemž zisková marže by měla vzrůst na 14 procent. O to se má postarat i nová podznačka Mythos, která bude součástí vrcholu nabídky. Tvořit jí přitom budou speciální vozy, které se v limitovaném množství budou prodávat pouze sběratelům. Každý model by pak dle tvrzení značky měl ihned zaujmout místo v její síni slávy.

Plány jsou to tedy odvážné. Pokud ovšem Mercedes již nechce oslovovat miliony lidí ročně, ale spíše jen statisíce, jimž zaručí vyšší exkluzivitu, pak má šanci uspět. Podstatný přitom nebude pohon pod kapotou, ale třícípá hvězda na ní, stejně jako patřičný luxus uvnitř.

Mercedes přišel s novou strategií, dle které se již nebude honit za objemy. Chce totiž se ziskem prodávat i elektromobily, což je v případě levnějších modelů skoro nemožné. Řady tříd jako A, B či CLA tak už oficiálně výrazně prořídnou. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

