Móda obřích displejů v autech skončí, říká BMW, situace už teď zachází příliš daleko

Dnes na trh nemůže přijít auto, které by nemělo aspoň o pár palců větší displej než jeho předchůdce, popř. nepřidalo nějaký ten displej navíc. Interiéry aut jsou dnes doslova zadisplejované, nejen podle BMW to ale už nemůže dlouho vydržet.

„Stromy rostou čím dál výš a pak je čeká pád,” zpívá Janek Ledecký v jedné ze svých slavných písní. Tohle rčení nevymyslel, věrně ale vystihuje evoluci v podstatě čehokoli. Je jedno, jestli se bavíme o hodnotě akcií Tesly, tržním podílu SUV nebo velikosti displejů v autech - vše má svůj vrchol, který už v jednu chvíli nebude překonán.

Akcie Tesly a popularitu SUV dnes necháme být, četnost a velikost displejů v autech ale nikoli. Ačkoli jejich přítomnost zejména v dražších či lépe specifikovaných vozech je už dekády starou historií, v posledních letech jako by se roztrhl pytel s jejich velikostí. Ještě do 5 či 7 let starého, klidně velmi drahého vozu jste dostali nanejvýš mrňku uprostřed palubky, dnes dostanete i do Škody Scala menší plachtu. A čím výše v automobilové hierarchii zamíříte, tím větší displej dostanete.

Nové modely od Mercedesu či BMW, jako je třeba nová řada 7, už dostanete displeje skoro přes celou palubní desku. A cestující vzadu už nemají své výklopné displeje v sedadlech či integrované kousky v opěrkách hlavy, ze stropu se vysouvá menší kino s 31" (sic) obrazovkou. Je to podle nás až trochu karikaturní a zdá se, že i automobilky už ví, že to zachází příliš daleko.

Matthias Junghanns, šéfdesignér interiérů divize BMW i, v diskuzním setkání s kolegy zvaném Car Design News, v podstatě přiznává, že jakési obrazovkové války se blíží svému konci. Když se jeden z diváků zeptal, zda už jsme dosáhli vrcholu, Junghanns odpověděl jinou otázkou: „Je velký displej tím, na čem opravdu záleží?” Podle něj se tento trend nevyhnutelně vyčerpá, více na významu ale získají jiná rozhraní. A displeje se prostě jen odněkud vysunou, když budou pro něco nevyhnutelně třeba. Inu, kino bez plátna by asi nebylo to pravé...

Šéf designu interiérů Conny Blommé s ním souhlasí. „Všechno má svůj vrchol a velikost displejů ho pravděpodobně též má,” shrnul naši úvodní myšlenku. A dodal, že za jízdy chcete v autě dělat i jiné věci, užívat si i jiné pohledy než na obrazovky všude kolem.

Stejně jako v jiných případech pochopitelně platí, že nikdo nedokáže říci, kdy přesně onen vrchol nastane. Uvážíme-li ale, jak absurdně velkými se displeje v některých autech staly, musíme mu být z podstaty blízko. Zejména do palubních desek některých aut už skutečně nelze vměstnat víc či větších displejů...

Nové BMW řady 7 nabízí v interiéru opravdu velké displeje. Podle samotného BMW je ale dost dobře možné, že žádné větší už nepřijdou, vývoj se stočí jinam. Foto: BMW

