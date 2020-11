Hvězda Top Gearu dala prodejnímu propadáku Toyoty asi poslední ránu

Tohle si Toyota za rámeček nedá a i když automobilku jako takovou současně chválí, samotné Supře to přidává jen další vrásky na už tak utrápeně vyhlížející čelo.

Toyota není automobilka, která by byla zvyklá na neúspěch. Podobně jako Volkswagen je zvyklá přicházet s novými modely po velmi zralé úvaze a zasazovat je přesně do těch míst trhu, kde je někdo očekává. Ostatně, jak jinak chcete prodávat 10 milionů aut ročně? I takto uvažující firmy se ale někdy mýlí a ani Toyota zjevně není výjimkou.

Svědčí o tom nová generace modelu Supra, kterou už bez okolků můžeme nazvat prodejním propadákem. Je jím prakticky všude, kde se nabízí, v Evropě lze ale mluvit o průšvihu, který Toyota dlouho nepoznala. Celkový obyt je minimální a velká část z těchto aut jen stojí u dealerů. Je to snad špatné auto? Ani ne, jen to není Toyota.

Vůz vznikal ve spolčení s BMW, které na stejných základech postavilo aktuální model Z4. To dnes není nic výjimečného a nutně ani špatného, navíc je třeba dodat, že Z4 je jedním z těch BMW, které pořád dokáží vzít řidiče aspoň trochu u srdce. Problém je v tom, že nová Supra vznikla přibližně tím způsobem, že BMW dodalo auto a Toyota loga. A to zkrátka nemohlo fungovat.

Jedním z velkých kritiků tohoto přístupu je Chris Harris z Top Gearu, který o nové Supře loni řekl, že všechno v tomto autě působí jako BMW - zní, jezdí a je dokonce i cítit jako BMW. A jakkoli chápe nutnost šetřit vývojové náklady u tak úzkoprofilového auta, Toyotě jedním slovem nebaští, že nechat prakticky vše na mnichovské automobilce bylo tou jedinou možnou cestou. A Japoncům to nyní znovu řádně omlátil o hlavu.

Po svezení s novou Toyotou Yaris GR, která je též úzkoprofilovým sporťáčkem pro nadšence a přesto si jej Japonci vyvinuli sami, si vzpomněl právě na Supru: „Co Toyota kouřila, když nám tvrdila, že 'jediným způsobem, jak jsme si mohli dovolit vyrábět novou Supru, bylo dát vám překarosované BMW'? Yaris GR ukazuje, čeho je schopna. A činí debakl Supry ještě rozpačitějším,” uvedl Harris tradičně velmi otevřeně na Twitteru a někdejší slova Japonců dokonce označil za „hovadinu”.

V podstatě je chválí, z Yarisu je nadšen, přesto máme pocit, že z jeho slov nadšeni nebudou. Pro už tak mizernými prodeji trápenou Supru je to další rána - možná už ta, že které se nemusí nikdy vzpamatovat, tedy pokud něco takového vůbec připadalo v úvahu.



...že debakl nové Supry činí jen rozpačitějším. Automobilka si podle něj obě auta zjevně měla vyvinout sama, nebo alespoň více sama. Foto: Toyota

And what was Toyota smoking when it gave us all that ‘we could only afford to make the Supra by giving you a rebodied BMW’ bollocks?. The Yaris GR proves what it’s capable of. And makes the Supra debacle look even more embarrassing.