Motory největší naděje Alfy Romeo na návrat nahoru odhalil únik, jsou překvapivě „normální"

/ Foto: Alfa Romeo

Uvážíme-li, co všechno bylo o tomto autě a budoucnosti italské značky v poslední době řečeno, vypadá to na další velký rozpor mezi slovy a realitou. Zlobit se kvůli tomu ale určitě nebudeme.

Za současné situace je těžké si to vůbec představit, v březnu 2019 ale ještě konal ženevský autosalon, na kterém si svou premiéru odbyla mimo jiné Alfa Romeo Tonale. Kompaktní SUV bylo tehdy odhaleno jako koncept, jeho podoba ale měla být velmi blízká té produkční. Italové neřekli, kdy by mohla začít, bylo ale jasné, že stát se tak musí co nejdříve. Právě v případě segmentu, do kterého Tonale míří, totiž Alfě Romeo ujel vlak, který stále mizí v dáli.

Prodeje Alfy jsou i proto stále větším fiaskem a značka nemá čeho nového se chytit. Zákazníci nyní mohou sáhnout už pouze po sedanu Giulia či větším SUV Stelvio, nicméně i v jejich případech jde o minimálně pět let staré vozy, s nimiž značka do budoucna ani nepočítá. A pokud se neprodávaly dříve, nebudou se prodávat ani nyní. Zájem o sedany je obecně malý a Stelvio na zákazníky bůhvíproč nezapůsobilo.

Italové zkrátka potřebovali kompaktní SUV již před nějakými třemi čtyřmi roky, kdy prodeje těchto vozů v Evropě začaly výrazně růst. Značka tak má velké zpoždění, které se navíc dále prodlužuje - původně mělo sériové Tonale zamířit do výroby letos, tento krok byl ale odložen poté, co nový šéf značky nebyl spokojen s chováním podle něj klíčové hybridní verze. Bylo tak otázkou, co a kdy vlastně přijde, nyní se ale zas jednou máme čeho chytit.

Polský Spider's Web Autoblog zveřejnil klíčové specifikace vozu, které mají pocházet z materiálů zveřejněných na dealerské prezentaci. Nedáme ruku do ohně za to, že jsou autentické, vše do sebe ale s ohledem na spřízněnost Tonale s Jeepem Compass zapadá. A ukáží-li se být do puntíku pravdivé, máme tu zas jednou slušný rozpor mezi tím, co vedení automobilky avizovalo a co se ve skutečnosti stane.

Ačkoli má Alfa Romeo mířit co nejrychleji k ryze elektrické budoucnosti a Tonale měl zpozdit hybrid jako klíčová součást nabídky, jejím základem se reálně stane něco úplně jiného. V případě rozměrů má být Tonale 4 528 mm dlouhé, 1 835 mm široké a 1 604 mm vysoké. Rozvor má činit 2 636 mm, což je na milimetr stejně jako u Jeepu Compass.

Zajímavější jsou motory - základem nabídky má totiž být 1,6litrový diesel s výkonem 130 koní, který by u značky oddané hybridům a elektromobilům čekal málokdo. I další klíčové motory budou spalovací - benziny 1,4 turbo mají nabízet 130 resp. 160 koní, přičemž druhý jmenovaný má disponovat pouze mild-hybridní technologií. Jen nejsilnější model má být dobíjecí hybrid a nabídnout 240 koní spolu s jakýmsi polovičatým pohonem všech kol, kdy zadní nápravu bude pohánět jen elektromotor. Pokud vám to opět připomíná Jeep Compass (tentokrát 4xe), jste na správné stopě. S ryzím elektromobilem se zatím nepočítá vůbec, zbylé verze se mají dostat do prodeje na jaře roku 2022.

Je tak v tuto chvíli otázkou, kam vlastně Tonale Alfu nasměruje. Pokud by se ukázala být úspěšná jen či hlavně se spalovacími motory, může to být s onou elektrifikací ještě méně žhavé, než se nyní zdá. Ale pochopitelně, pořád je také možné, že se z Tonale stane další propadák a značku nasměruje leda do propasti. Jestli u pádu do ní budou elektrické modely či nikoli, by pak nakonec bylo celkem jedno...

Alfa Romeo Tonale má do výroby dorazit s odlišnými světly i zrcátky a přijde také o neobvyklé prvky v interiéru. I tak by měla působit neotřele, uspěje ale? S převážně spalovacími motory by mohla. Foto: Alfa Romeo

Zdroj: Spider's Web Autoblog

Petr Miler

