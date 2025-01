Mrtvý před narozením: VW zrušil příchod „elektrického Passatu” do USA, prý je tam na něj moc chladné klima před hodinou | Petr Miler

A se vším, co toto rozhodnutí obchází, je celý krok slušným kandidátem na hořký vtip dne. Auto se mělo v Americe začít prodávat už loni, nakonec za oceán nedorazí nikdy. A v USA opravdu nemají čeho litovat.

Plány koncernu Volkswagen na ovládnutí světa aut s pomoc jeho elektromobilů se dál hroutí. A poslední rána do vlastních řad je vážně tragikomická - jak VW sdělil nejprve kanadským a později i světovým médiím, do prodeje v USA a v Kanadě nakonec nedorazí model ID.7. Tedy relativně velký sedan (vlastně liftback) a kombík střední třídy, jehož původním údělem bylo nahradit spalovací VW Passat.

To se pochopitelně nestalo, oba vozy se prodávají bok po boku. A o jejich rozdílné líbivosti vás přesvědčí též už pohled na ně bok po boku. Ne snad, že by poslední Passat byl krasavec a ohňostroj kreativity, právě naopak ho zabíjí přílišná podobnost s odpovídající Škodou, vedle ID.7 ale vypadá jako rodinný supersport. Elektrická alternativa jako obvykle trpí baterkami umístěnými v podlaze, které z ní dělají poloviční SUV, nesmyslně vysoké a otylé auto. Na fotkách samotného ID to není znát, ale naživo zejména ve srovnání s čímkoli „normálním” ano.

Ale jistě, někomu se líbí holky při těle, tak se někomu budou líbit i auta při těle. Moc takových ovšem není - prodejně loni Passat žijící už 10 let z té samé techniky překonal ID.7 prodejně loni v Evropě podle Dataforce víc jak dvakrát a v Česku podle SDA asi pětkrát. A co všechno VW udělal pro to, aby ID.7 prodával...

Přinejmenším v případě zaoceánských odbytišť pro to už neudělá nic. Ačkoli vůz velkolepě vozil po tamních autosalonech už v roce 2023 s tím, že prodej začne v roce 2024, loni v květnu tento postup pozastavil s tím, že je „odhodlán naslouchat zákazníkům”. Škoda, že to neudělal dřív, protože pak by s žádným ID.7, jehož baterka stojí víc než lecjaké celé auto, nikdy nepřišel. Teď se mu asi doneslo, že zákazníci o podobné auto opravdu nestojí, a tak prodej v celé Severní Americe odpískal

Mluvčí automobilky toto rozhodnutí zdůvodňuje tím, že pro elektromobily panuje v USA v Kanadě příliš „náročné klima”. A asi nemyslel počasí, které posílá reálný dojezd ID.7 do kopru i podle samotného VW, ale zjevně situaci na trhu a také politické klima.Donald Trump už elektromobilům cestičku nezametá. Bez toho je podobné auto s cenou, která by začínala nad 50 tisíci USD (1,2 milionu Kč) zjevně neprodejné.

„Elektrická vozidla jsou i nadále klíčovou součástí dlouhodobé produktové strategie Volkswagenu a pro tento trh budou i nadále uváděny nové elektrické modely,” ujistil mluvčí... Koho vlastně? Zákazníci to jistě nejsou, neboť těch aktuálně v USA oslovuje pouhý VW Golf GTI víc než všechny elektrické modely dohromady. Naštěstí víme, že budoucnost je tak jako tak elektrická. A dráček Soptík stejně bude požárníkem, už 50 let...

Zdroje: The Car Guide, Auto News, Volkswagen, Dataforce, SDA

