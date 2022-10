Elon Musk opět odložil příchod Tesel s autopilotem na „příští rok“, dělá to už od roku 2014 před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Christian Marquardt, Getty

Po sedmi odkladech na „příští rok“ letošnímu příchodu plné autonomie v podání Tesly beztak nejspíš nevěřil nikdo, teď už je to ale oficiální. Musk se vymlouvá na úřady, ty mu ale takový systém neschválí jen kvůli tomu, že nefunguje tak, jak by měl.

Již mnohokrát zaznělo, že pro Teslu je stěžejní technologií autonomní řízení. Potvrdil to ostatně i sám Elon Musk. Šéf americké automobilky mimo to již mnohokrát přislíbil, že značka „příští rok“ přijde s plným autopilotem - říká to už od roku 2014. Dosud se tak ale nestalo a nestane se to ani letos.

Je navíc otázkou, se bude dít v roce 2023. Poté, co v minulých letech Musk zbavil své vozy radarů, nedávno rozhodl také o eliminaci ultrazvukových senzorů. Všechny aktuálně vyráběné Modely 3 a Y tak již musí spoléhat pouze na kamery, přičemž od příštího roku totéž čeká také Model S a X. Šéf Tesly je totiž toho názoru, že když lidem stačí oči, automobilům musí stačit pouze tento systém. Že tím nestrká lvovi do tlamy pouze ruku, ale rovnou celou hlavu, asi nemusíme dodávat.

Musk ale optimismus ani po osmi odkladech neztrácí a dál tvrdí, že plná autonomie je opravdu za rohem. Ještě do konce roku má totiž dorazil další softwarový update, který lidem umožní, co dosud legálně v Teslách nemohli. „Vůz bude schopen odvézt vás z domova do práce, na návštěvu přátel či do obchodu, aniž byste se museli dotknout volantu,“ říká. To by ovšem znamenalo, že automobilka dosáhne na certifikaci SAE3. Něčemu takovému se nicméně brání zuby nehty.

S touto úrovní je totiž spojeno požehnání úřadů, v případě Tesly hlavně americké agentury NHTSA, které firma nemá a letos podle Muska už jistě mít nebude. Automobilka by navíc musela převzít zodpovědnost za veškeré nehody, které se v režimu plné autonomie odehrály. To by jí nicméně mohlo vyjít hodně draho. A nejen v soudních síních, automobilce by se pečlivě budovaná image mohla rozpadnout snáz než domeček z karet.

Musk tak sice slibuje modernizaci, ovšem zároveň dodává, že požehnání úřadů je věc vedlejší, a to prý Tesla do konce letošního roku nedostane, proto také letos plná autonomie nepřijde. Kromě toho se navíc i chlubí porušováním vlastních pravidel. Uvedl totiž, že do texaské Giga továrny se dostal z domu svého známého výše popsaným způsobem, tedy bez toho, aniž by se dotknul volantu. Pro ostatní ovšem stále platí, že Tesly nedokážou to, co názvy technologií (Autopilot a Full Self-Driving) naznačují.

Další vývoj tedy ještě bude velmi zajímavý. To ostatně platí i o samotné Tesle, která poprvé po letech poznává, co to je nedostatek zájmu. Svědčí o tom i její poslední krok v Číně, kde přistoupila ke zlevnění svých aut - něco takového neděláte v momentě, kdy se na vaše zboží stojí fronty. Souvisí to jistě i se skutečností, že značka momentálně okupuje až třetí pozici mezi výrobci elektromobilů po automobilkách BYD a SAIC-GM-Wuling.

Model 3 se tedy na největším trhu světa nově prodává od 265 900 CNY (cca 903 000 Kč) místo dosavadních 279 900 CNY (950 000 Kč), zatímco Model Y zlevnil z 316 900 CNY (1 076 000 Kč) dokonce na 288 900 CNY (981 000 Kč). To je v době, kdy většina výrobců míří opačným směrem, signál potíží, které přichází v nejhorší možnou dobu - produkce šanghajské továrny totiž vzrostla z e 17 na 22 tisíc aut týdně.

Elon Musk už od roku 2014 slibuje, že auta Tesly budou „příští rok“ jezdit úplně sama. Naposledy to udělal loni, letos... Hádejte! Foto: Tesla

