Na měsíční platby za věci jako vyhřívání sedadel v autě, které jsi dávno koupili, si budete muset zvyknout | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

To nejsou naše slova, ale postoj automobilky, která se sice tváří, že věci jako vyhřívání sedadel nebo volantu za měsíční poplatek jsou jen jakýsi pilotní program, jejich nabídku ale postupně rozšiřuje na další, další a další země.

Není lepší zákazník než ten, který se k vám vrací. Platí to v každé branži, ne jen v té automobilové, však čím častěji nějakého klienta vidíte, tím více peněz u vás postupem času nechá. A pokud je spokojen, můžete doufat i v jeho osobní doporučení známým, které se vyvažuje zlatem. Také automobilky se tedy nepřekvapivě tváří, že jejich prioritou je spokojenost zákazníků, jejich kroky ale někdy působí dojmem, že klienta nechtějí při každé návštěvě ani tak nadchnout, spíše se jej pokaždé snaží „oškubat“.

Jak asi již tušíte, dnes bude znovu řeč o pravidelných platbách za výbavové prvky aut, která jste si dávno koupili, celá. Automobilky na tento systém začínají přecházet už nějaký ten pátek a slibují si od něj v horizontu několika málo let multimiliardové zisky. Pokud si uvědomíme, že nová auta jsou současně stále dražší, je to odvážná strategie připomínající zmenšování stále dražších výrobků v prodejnách potravin. Není tedy překvapením, že naprostá většina lidí z tohoto nápadu není nadšena a systémy výrobců zkouší obcházet. Místo aby tedy peníze utráceli u nich, osloví raději firmy, které jim dané funkce odblokují levněji a natrvalo.

Varovných signálů, že si automobilky nabíhají na vidle, je tedy dost, zejména BMW se svými měsíčními platbami za vyhřívání sedadel nebo volantu zachází opravdu daleko. Mluvčí mnichovské automobilky Torsten Julich ale dal nyní během konverzace s agenturou Bloomberg světu jasně najevo, že BMW s touto strategií neucukne ani o píď. A že si na takové platby lidé prostě budou muset zvyknout.

Julich se to nepřekvapivě snaží podat jako výhodu pro klienta, když mj. uvedl: „Víme od našich zákazníků, že požadavky na mobilitu už nejsou tak statické jako kdysi.“ A tak se prý automobilka snaží touto možností vyjít klientům vstříc, aby ve voze vždy měli jen takové funkce, jaké skutečně potřebují. To zní chvályhodně, my ale na konci této cesty spokojenějšího zákazníka prostě nevidíme, aspoň ne ve většině případů.

Nesouhlasíme ani s tím, že by požadavky zákazníků byly „dynamičtější” než dříve. Snad nikdo nikdy ve svém autě nepotřeboval permanentně veškerou výbavu, kterou si do něj kdy koupil, takové vyhřívání sedadel v létě asi moc nevyužijete, stejně jako klimatizaci v zimě (i když...) nebo laserová světla ve dne. Tyto věci si lidé kupují, aby je měli k dispozici, kdy jsou třeba, ne aby začali (s nadsázkou řečeno) někam zadávat číslo platební karty v momentě, kdy je zebe zadnice. A i to by možná snesli, kdyby tím opravdu mohli ušetřit. Ale při platbách v řádu stokorun za každý měsíc vyhřívání? To se snad nemůže vyplatit nikomu krom obyvatel Floridy.

Je to prostě snaha dostat víc peněz za stejnou věc, a tak se BMW nemůže divit tomu, že ji lidé nevítají. Navíc tu nejde třeba o software, který se může v průběhu času zdokonalovat, je to jedna a ta samá spirála v jedné a té samé sedačce, kterou vám BMW jen dovolí softwarově aktivovat po zaplacení patřičné sumy. Říkejme tomu výhřevné - sémantická podobnost výpalnému není neúmyslná nebo náhodná.

Jsme tak skeptičtí k tomu, že si zákazníci „budou muset zvyknout”, podle nás spíše budou muset automobilky tuto strategii přehodnotit a nechat si platit jen za služby, kde to klienti nebudou brát jako opakovanou platbu za jedno a to samé. Vyhřívaná sedadla za měsíční poplatek jsou zkrátka hadr na býka. A podle nás tak i dopadnou - buď je někdo napíchne na rohy, nebo s nimi automobilky budou muset honem rychle ucuknout.

Nová řada 3 dnes startuje nad milionem korun, tedy o poznání výše než kdy dříve. A automobilka si troufá přijít s tím, že lidé budou muset pravidelně platit za aktivaci vyhřívání sedadel nebo volantu, které v autě dávno mají koupené? Na to si podle nás nikdo soudný nezvykne. Foto: BMW

Zdroj: Bloomberg

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.