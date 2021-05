Na Slovensku vyráběné auto už proslulé nespolehlivostí má další problém, může shořet před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Land Rover

Už jeho značka dávala tušit, že o potíže nebude nouze a zkušenosti některých kupců je zatím jen potvrzují. Aby toho nebylo málo, hrozí nyní všem dieselovým Defenderům požár v motorovém prostoru.

Nedá se říci, že by novému Land Roveru Defender svítilo nad střechou slunce. V problematické situaci byl už v momentě, kdy ani nezačala jeho sériová produkce, neboť za úkol má nahradit legendu dekády vyráběnou bez podstatných technických změn. To je něco jako snaha nahradit novým autem Ladu Niva - je to bez kompromisů nemožné a automobilce to „dali sežrat” i Richard Hammond nebo Jeremy Clarkson.

S tím by se ale Land Rover ještě nějak vypořádal - některé tradiční zákazníky prostě novinka neosloví, jiné nové ale zase získá, a tak celkový výsledek nemusí být špatný. Horší ovšem je, že auto stále více potvrzuje svou příslušnost k automobilce Jaguar Land Rover, která za dekády proslula svou nespolehlivostí. To není předsudek, ale fakt - když jsou tyto značky dvě nejhorší ze tří ve statistice JDP a i v domácím žebříčku nejméně spolehlivých aut tvoří celých jeho 20 procent, něco to zkrátka znamená.

Samozřejmě, nový model může být z docela jiného těsta, máme-li ale soudit ze zkušenosti kolegů z magazínu The Fast Lane Daily (TFL), žádný dramatický posun vpřed nenastal a sám Land Rover už se v mezičase stačil nespolehlivostí proslavit sám o sobě. Jimi koupené auto se nejprve třikrát pokazilo během 269 km, aby se následně ukázalo být neopravitelným kvůli dokola se objevujícím novým chybám spojeným zejména s pohonnou jednotkou. S potížemi si nakonec nevěděli rady ani lidé z britské centrály automobilky, a tak firma udělala to jediné, co mohla - auto vyměnila.

S tímto vozem ale lidé z TFL neujeli ani oněch zprvu najetých 269 km a auto stálo zas. A po zjištění problému na jednom u kabelových svazků, který je podle automobilky „nenahraditelný”, dodal výrobce další, už třetí vůz. Ani tehdy se to ovšem neobešlo bez potíží a po nastartování se na displeji Defenderu objevila hláška: „Je v pořádku opatrně pokračovat v jízdě. Bylo detekováno selhání zavěšení.”

Ani to už nevypadá jako náhoda a kvalitě vozu zjevně neprospívá ani to, že se nevyrábí ve Velké Británii, nýbrž na Slovensku. Potíže obcházející britskou novinku tím ale zdaleka nekončí, neboť tu máme další, tentokrát hned spojenou se svolávací akcí. Informace o ní přichází jako první z Austrálie, vzhledem k charakteru problému ale nepředpokládáme, že by se týkal jen tamních vozů, to jen úřady v zemi klokanů zareagovaly nejrychleji. A i kdyby ano, znamená další závada to samé.

Komplikace se tentokrát týkají výfukových svodů, které nebyly u dosud vyrobených naftových aut ve verzích D200, D250 a D300 utaženy dle specifikace. Hrozí tedy únik výfukových plynů, který může vést k přehřátí, poškození nebo zapálení motorového prostoru, a tedy shoření vozu. Automobilka podle svých slov zatím nezaznamenala žádný tak vážný incident spojený s touto patálií, nechce ale riskovat další ztrátu image, a tak raději prodaná auta prověří.

Je to pro Land Rover skutečně nepříjemný sled událostí v tu nejméně vhodnou dobu, neboť takové věci pochopitelně stojí peníze - ať už kvůli ztrátě pověsti, nebo kvůli nákladům svolávaček samotných. A mateřská firma Tata Motors zrovna před pár týdny ohlásila další masivní ztrátu v řádu desítek miliard korun. Že to opět hlavně kvůli prodělkům dceřiných britských značek, asi nemusíme dodávat.

Z nového Land Rover Defenderu se stává enfant terrible celé modelové řady značky, i na britské poměry je s ním spousta problémů. Foto: Land Rover

Zdroje: Australian Competition and Consumer Commission, Jaguar Land Rover

Petr Miler