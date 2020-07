Na ulici byl nafocen neznámý 1250koňový sporťák, vypadá jako stíhač z jiného světa před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Philippe Martinez, Jalopnik

Pokud se o auta opravdu zajímáte, málokterý vůz nerozeznáte na první pohled. Se záplavou nových elektro-sporťáků od dosud neznámých firem je ale snadné ztratit přehled. Seznamte se s RAESRem Tachyon Speed.

Vyvinout, vyrobit a prodat auto nové auto - a ještě na tom něco vydělat - je věru nelehký úkol. Jde o extrémně kapitálově náročný byznys stojící do značné míry na úsporách z rozsahu. Musíte tedy vzít spoustu peněz, abyste vůbec s něčím takovým začali, mít spoustu peněz, abyste takovou firmu udrželi nad vodou po první, nevyhnutelně ztrátové roky existence. A následně doufat, že se vám podaří získat takový zájem publika, abyste si mohli účtovat buď dostatečně vysoké marže, nebo prodávali takové množství vozů, aby vám ty obvyklé, pohybující se v jednotkách procent, stačily.

Zní to jako skoro neřešitelný úkol a není divu, že za poslední dekády vzniklo jen pár jednotek globálně úspěšných nových automobilek, které mají alespoň nějakou šanci na další existenci. V prvé řadě jde o malosériové výrobce jako Pagani nebo Koenigsegg, v druhé pak v podstatě jen o Teslu. Je ale třeba dodat, že ta těží ze zcela výjimečné konstelace hvězd - dělá něco, co jiní v podstatě nedělají (resp. dělají jen tak, jak musí), protože se se na tom nedá vydělat. Ona sama na tom též masivně prodělává - tak moc, že by ani dříve vydělané miliardy Elona Muska nikdy nestačily na udržení nad vodou (k dnešnímu dni firma prodělala 142 miliard Kč) - a žije primárně z víry investorů, že se to jednou změní. Zda se to stane, ví bůh.

Přesto se další nikdy nepřestali pokoušet do tohoto byznysu proniknout a v poslední době se to paradoxně děje častěji než dříve. Důvodem je právě elektrický pohon, který dovoluje dostat z aut vysoké výkony při relativně malých investicích. I to je trochu inspirace Teslou - zatímco vyvinout vysoce výkonný a spolehlivý spalovací motor je nesmírně složité a drahé, výkonný elektromotor je relativně levné a jednoduché. Samozřejmě, zbytek auta a vůbec schopnost pohonné soustavy se spoustou koní pracovat jsou pořád stejně složitými úkoly, ale znovu Tesla ukazuje, že na tom většině lidí nesejde. Její auta jsou pro konzistentně rychlou jízdu absolutně nepoužitelná, a to nejen na okruhu. A i kdyby náhodou byla, baterie stejně vydrží takové tempo jen po desítky kilometrů. Na kralování pársetmetrovým sprintům to ovšem bohatě stačí.

Vznikají tak další a další dosud neznámé firmy přicházející s fantastickými koncepty elektrických sporťáků, o kterých pak ovšem povětšinou nikdy znovu neslyšíme. O to raději vám můžeme ukázat přiložené fotky, které zachycují málokomu - pokud vůbec někomu - známý 1250koňový supersport v ulicích Los Angeles. Když už nic jiného, značí to, že snahy firmy o jeho přivedení na svět neskončily u pár počítačových malůvek a natažené ruky k investorům.

Za jeho vznikem stojí firma Rice Advanced Engineering Systems and Research neboli RAESR, tedy „rejsr” alias racer, zkrátka akronym pro závoďák. Auto si říká docela drsně, Tachyon Speed a minimálně při pohledu na technické parametry nepřehání. O zmíněných 1 250 koní se stará šestice elektromotorů, což při hmotnosti jen 1 338 kg slibuje něco jako... dynamiku tachyonu, hypotetické částice rychlejší než světlo. Dobře, ne zcela, avizovaných 386 km/h je ale na elektromobil opravdu hodně a akcelerace bude muset být při poměru výkonu a hmotnosti skoro 1:1 zcela mimořádná.

Za pozornost stojí i design vozu, který se vám nemusí líbit, je ale nesmírně futuristický, tohle auto vypadá jako z jiné planety. A zaujme i vnitřní uspořádání, které sice pojme dva lidi, ovšem za sebou, nikoli vedle sebe. Stíhač na kolech? I tak se to dá říci. Nová automobilka už přijímá objednávky na různé verze s cenou mezi 750 tisíci a 1,5 milionem dolarů (17,5 milionu až 35 milionů Kč), na fotkách ale vidíme jen testovací prototyp. Snad z toho nebude jen další krach, takových už jsme viděli dost.

Dosud neznámý elektrický sporťák RAESR Tachyon Speed má zjevně k výrobě blíže než mnohé jiné stroje nově založených firem - přinejmenším jeho prototyp už se pohybuje v ulicích Los Angeles. Foto: Philippe Martinez/Jalopnik, RAESR

Zdroj: Jalopnik

