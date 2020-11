Naděje umírá poslední, automobilka dala modelu po 8 letech na trhu manuální řazení před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Honda

Pokud si převodové stupně raději měníte sami, mnoho útěchy na vás v posledních letech nezůstalo. Tento případ berte jako důkaz, že naděje nikdy neumírá, i když se nás přímo nedotýká.

Stačila jedna dekáda, aby z trhu nových aut téměř nebo zcela zmizelo vše, co je nadšeným řidičům milé. Věci jako hydraulické posilovače řízení, atmosféricky plněné motory a manuální převodovky jsou dnes pomalu prvky hodné vystavení v technických muzeích. Čas od času se ale objeví auto, které připomene, že zázraky se dějí. Minulý týden jsme vám ukázali nové auto, které dostalo dokonce větší motor bez turba, dnes vám ukážeme takové, které dostalo nově manuální řazení. Obě jsou z Japonska a obě musíme brát jen jako morální vzpruhu, protože v Evropě se koupit nedají.

Dnes bude řeč o autu zvaném N-One, které Honda přivedla na svět v roce 2012. Již podle názvu šlo o vůz určený hlavně pro domácí japonský trh, kde se tento zástupce populárního segmentu kei cars dočkal prakticky ihned jasného úspěchu. Za to mimo jiné vděčil i vzhledu, jenž byl inspirován modely N360 a N600 ze 60. let minulého století. Aby jeho popularitu udržela, Honda nechala tuto krabičku na kolech projít faceliftem, který na první pohled nepřináší mnoho nového. To ve výsledku potvrzuje i Honda, která uvádí, že „se změnilo hodně věcí, i když to tak nevypadá“.

Výrobce tak osm let po debutu přichází mimo jiné se zcela novou úrovní výbavy RS. V rámci pohonného ústrojí ke změnám nedošlo a vlastně ani dojít nemohlo, neboť pravidla výrobcům umožňují, aby v rámci oné kategorie kei cars sáhli maximálně po 0,66litrovém motoru, jenž bude produkovat maximálně 64 koní. A přesně toto zadání plní Honda N-One již od začátku. Ani v případě faceliftu tedy již automobilka nemohla jít výše.

Co tedy provedení RS odlišuje od zbytku nabídky? V případě zevnějšku jsou to zatmavená 15palcová kola, se kterými dorazily také mlhovky zasazené do předního nárazníku. Kromě toho pak zákazníci mohou sáhnout ještě po grafických polepech. Uvnitř dostanou kůží obšitý volant a hlavici řadicí páky. A právě pod ní se skrývá největší novinka, díky které si ostatně facelift vyžádal naši pozornost.

Malý vůz se po osmi letech na trhu nově dočkal šestistupňové manuální převodovky. Čtete správně, automobilka osm let prodává tento model jen s automaty a najednou přistoupila k této změně. Je o to více potěšující, že za ní stojí zákazníci, kteří si ruční řazení doslova vyprosili, neboť řadě z nich neučaroval automat CVT, který byl dosud jedinou volbou. Honda tak kráčí proti proudu, a to ve výsledku dost razantně. Pokud totiž výrobci ještě někde manuál nabízí, pak v souvislosti s níže položenými výbavami a slabšími motorizacemi. U Japonců ale došlo na pravý opak.

Zatímco tedy automat CVT lze spárovat také s atmosférickou verzí agregátu, která produkuje 57 koní, manuál je dodáván pouze ve spojení s turbomotorem. A také s vrcholnou výbavou RS, nikoliv se třemi základními Original, Premium a Tourer. Honda přitom poměrně úsměvným a nijak nenásilným způsobem dokázala ještě více odkázat na minulost, neboť první generace Civicu a Jazzu RS byly vyvedeny v oranžové. Stejný odstín mají proto vnitřní dekory.

Lze už jen dodat, že facelift pak celému portfoliu přinesl plnohodnotné čelní LEDky či bezpečnostní paket Honda Sensing zahrnující třeba adaptivní tempomat, autonomní brzdy s detekcí chodců, detekci dopravního značení, monitoring aut v jízdním pruhu či zadní parkovací senzory. Na své poměry je tak Honda N-One velmi dobře vybavena, přičemž nově bude do své kabiny lákat i automobilové nadšence.

Honda N-One se po osmi letech na trhu dočkala manuálu, který je navíc spojen s novou vrcholnou úrovní výbavy RS. Něco takového by člověk v roce 2020 na vyspělém trhu nečekal. Foto: Honda

Zdroj: Honda

